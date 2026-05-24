Coritiba x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Querendo se aproximar da parte de cima da tabela, Coritiba e Bahia se enfrentam na noite desta segunda-feira (24), às 20h, de Brasília, no Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.
As duas equipes estão coladas na tabela. Afinal, ambas possuem 23 pontos, mas o Tricolor fica na sétima colocação por conta dos cartões amarelos. Entretanto, o Coxa vive um momento melhor, já que vem de vitória fora de casa contra o Santos. Por outro lado, o Esquadrão acumula cinco jogos sem vencer no campeonato.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
Como chega o Coritiba
Reabilitado no Brasileirão após bater o Santos em Itaquera, o Coxa quer aproveitar a força de sua casa para seguir na parte de cima da tabela. Entretanto, terá que fazer diferente do que vem fazendo dentro de casa. Afinal, o Verdão venceu apenas duas vezes no Couto e tem a terceira pior campanha como mandante no campeonato. Para a partida, Fernando Seabra conta com os retornos de Jacy e Felipe Jonathan, recuperados de uma virose, e JP Chermont, que disputa posição com o jovem Lucas Taverna. Já Ronier retorna de suspensão, mas ainda se recupera de uma lesão sofrida dez dias atrás, na Copa do Brasil.
Como chega o Bahia
Em um momento complicado no Brasileirão, o Tricolor tenta aproveitar sua força como visitante para se recuperar. O Tricolor possui a quarta melhor campanha fora de casa no torneio, com quatro vitórias em sete jogos. Para a partida, o pressionado Rogério Ceni não conta com Erick e Rodrigo Nestor, suspensos, e ainda tem dúvida se poderá contar com Luciano Juba, que deixou o último jogo lesionado.
CORITIBA X BAHIA
Campeonato Brasileiro – 17ª rodada
Data e horário: 25/5/2026 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Rangel; Lucas Taverna (JP Chermont), Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebas Gómez e Josué, Lavega (Lucas Ronier), Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
>BAHIA: Léo Vieira; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria (Willian José) e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.