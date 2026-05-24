Vasco perde para o RB Bragantino e segue próximo da zona de rebaixamento

No penúltimo jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, o Vasco sofreu mais um duro golpe. Na noite deste domingo (24), a equipe cruz-maltina perdeu para o Bragantino por 3 a 0, em pleno São Januário, e aumentou a pressão sobre o clube, com muitos protestos vindos da arquibancada.
Afinal, o time caiu para a 16ª colocação na tabela, com 20 pontos, dois à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, o Massa Bruta entrou no G5, ocupando a quinta colocação, com 26 pontos, entrando na área de classificação para a fase preliminar da Libertadores.
Antes da pausa do Brasileirão, o Vasco encara o Barracas Central, na próxima quarta-feira (27), pela Copa Sul-Americana e depois recebe o Atlético Mineiro, no domingo (31). Já o Massa Bruta joga em casa nos mesmos dias contra Carabobo e Internacional.
Bragantino joga melhor e sai na frente
A partida começou travada, sem grandes oportunidades. Na primeira chance, Thiago Mendes arriscou de fora da área e Volpi fez a defesa. O Massa Bruta respondeu em cobrança de escanteio, com Sant’Anna cruzando, Juninho Capixaba cabeceando e Léo Jardim defendendo. Os visitantes conseguiram controlar mais o jogo, embora não conseguissem ter tanta criatividade no campo de ataque.
Nos minutos finais, antes do intervalo, a partida ficou animada. Mutano fez boa jogada pela direita, cruzou para Spinelli, que girou, chutou e Volpi fez a defesa. Na sequência, Andrés Gómez recebeu na entrada da área e chutou para fora. Os visitantes responderam com Pitta, que arriscou de fora da área e parou em Léo Jardim. Entretanto, nos acréscimos, Rodriguinho arrancou pela direita e finalizou no canto, marcando um belo gol.
Vasco não se encontra e sofre derrota dura
O segundo tempo começou com boas oportunidades. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Rodriguinho, que dividiu com Léo Jardim e acertou o travessão. Na sobra, Ramires mandou de carrinho e Saldivia salvou em cima da linha. Depois, Capixaba subiu no primeiro poste e cabeceou para defesa do goleiro vascaíno. O Cruz-Maltino respondeu com Spinelli, que recebeu na área, tentou cavar por cima de Volpi e mandou para fora. Entretanto, o Bragantino conseguiu ampliar. Mosquera deixou a marcação para trás pela esquerda e cruzou para Pitta marcar o segundo.
Pressionado pela torcida, o Vasco tentou descontar, mas parava no goleiro adversário. Spinelli cabeceou firme após cobrança de escanteio e parou em Volpi. Depois, o arqueiro do Massa Bruta salvou em finalização de Brenner. Por outro lado, o Bragantino tinha chances para fazer mais. Ramires recebeu cruzamento na área e parou no rosto de Léo Jardim. Porém, no minuto seguinte, Saldivia recuou mal para o goleiro, Fernando aproveitou, driblou Jardim e marcou o terceiro.
Com a desvantagem ainda maior, o Vasco ainda seguia parando em Volpi. Cuiabano arriscou de longe e o goleiro fez outra grande defesa. Por pouco, a goleada não veio em São Januário. Barros chegou atrasado e derrubou Ramires na área. O árbitro não marcou em campo, mas anotou o pênalti após revisão no VAR. Na cobrança, Eduardo Sasha mandou para fora e desperdiçou sua terceira cobrança consecutiva e perdeu a chance de ampliar.
VASCO X RB BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro- 17ª rodada
Data e horário: 24/05/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Gols: Rodriguinho, 45’/1ºT (0-1); Pitta, 14’/2ºT (0-2); Fernando, 31’/2ºT (0-3)
VASCO: Léo Jardim; Mutano (Hugo Moura, 29’/2ºT), Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano, 7’/2ºT); Barros, Thiago Mendes e Rojas (Brenner, 7’/2ºT); Adson, Andrés Gómez (David, 42’/2ºT) e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho
RB BRAGANTINO: Tiago Volpi; Agustin Sant’Anna (Breno, 42’/2ºT), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Sosa, 42’/2ºT) e Rodriguinho (Gustavo Neves, 25’/2ºT); Herrera, Mosquera (Fernando, 25’/2ºT) e Pitta (Eduardo Sasha, 25’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Fernando Antonio Mendes (PA)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Andrés Gómez (VAS); Rodriguinho, Mosquera e Juninho Capixaba (BRA)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.