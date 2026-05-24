Domínguez elogia Atlético após derrota e destaca: “Estamos na média”

O técnico, do Atlético, Eduardo Domínguez, ainda não conseguiu ter sequência tranquila e perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o treinador destacou o bom desempenho do time em grande parte do jogo.

“Tenho uma visão de um primeiro tempo em que a equipe competiu de boa forma e foi superior ao rival. Eles quase não tiveram chances; nós criamos três ou quatro claras. Não se trata de merecer. Nas situações criadas, não tivemos clareza para finalizar. No segundo tempo foi um duelo físico. Vi que não estávamos “sofrendo”. A troca do Victor Hugo veio pois estava sentindo muito; coloquei Minda para sairmos mais rápido. Sabemos como é o futebol brasileiro. Quando uma grande equipe tem a necessidade, tem que sair para buscar (gol) e também se descuida atrás. Tanto Mateo quanto Minda foram bem e estivemos a ponto de concretizar e acertar”, iniciou “Barba”.

“Não mudou nada”

Antes do início da rodada, o Galo tinha três pontos a mais que o próprio Corinthians, primeiro da zona de rebaixamento, e três a menos que o São Paulo, primeiro no tão sonhado G4 do Brasileirão. Diante disso, o argentino ressaltou que não modifica a situação.

“Antes do jogo também estávamos a três pontos (da zona de rebaixamento). O que falei com os jogadores era que poderíamos sair desta média de um grande torneio como é o Campeonato Brasileiro ou continuar na média. Na minha forma de ver, isso não modifica estar a três pontos da zona de rebaixamento”, disse antes de complementar.

“O que modifica a mim é com o atuou a equipe. Meu time mereceu ganhar por vários momentos da partida. Tivemos situações iguais ou até melhores do que a que eles converteram. Enfrentamos um grande rival, com um grande treinador. Sigo vendo evolução da equipe. Merecíamos mais. Estamos na média do torneio e temos que seguir ajustando algumas situações para estarmos acima desta média”, acrescentou.

Por fim, o Atlético trava após sequência positiva, e é o 12º, também com 21 pontos. Além disso, o Galo volta a campo na quarta (27/5), às 19h, na Arena MRV, pela fase de grupos da Sul-Americana, contra o Puerto Cabello (VEN). Aliás, basta uma vitória para o Alvinegro alcançar a primeira posição e se classificar às oitavas de final.

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