Reserva entra, vira herói e Belgrano é campeão argentino pela 1ª vez

CORDOBA, ARGENTINA - MAY 24: Lucas Zelarayan of Belgrano lifts the Champion's trophy after winning the Torneo Apertura 2026 final match between River Plate and Belgrano at Mario Alberto Kempes Stadium on May 24, 2026 in Cordoba, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Pela primeira vez em sua história, o Belgrano tornou-se campeão argentino. Neste domingo, 24/4, na final do Apertura,  em casa, no Estádio Mario  Kempes, em Córdoba,  venceu o River Plate, de virada, por 3 a 2. Foi um triunfo dramático, pois o time perdia por 2 a 1 até os 39 da etapa final, quando Nicolás Fernández, que entrara aos 30 minutos, empatou de pênalti. Depois, aos 42, ele fez o gol da vitória. O jogo começou com o River Plate na frente, gol de Colidio, mas com Morales empatando ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Galván recolocou o River na frente. Mas aí veio o herói Nicolás Fernández com os dois gols decisivos.

O River Plate tentava o 38º caneco. Já o Belgrano ganhou pela primeira vez. Mas é bom saber que, na Argentina, tecnicamente há três campeões no ano: o do Apertura, o do Clausura e o da Liga.

Como o Belgrano virou para cima do River e foi campeão argentino

A vitória do Belgrano foi merecidíssima. Embora não fechasse o jogo com maior posse (42%), finalizou muito mais (11 a 6) e teve uma série de chances para fazer bem mais do que três gols. Nos primeiros 15 minutos, foram três chances claríssimas; uma delas o goleiro Beltrán salvou de forma incrível. E, quando o River atacou pela primeira vez com efetividade, aos 17 minutos, marcou. Galván apareceu pela esquerda e cruzou para Colidio, que, dentro do gol, mandou para a rede. Mas o Belgrano permaneceu em cima e chegou ao empate aos 24 minutos, com o zagueiro Morales escorando de cabeça um escanteio da esquerda.

No segundo tempo, o River equilibrou bem o jogo e voltou a ficar na frente aos 15 minutos, quando Colidio devolveu o presente para Galván no primeiro gol, lançando o companheiro na área. O toque foi certeiro e o time voltava a ficar na frente.

Contudo, o técnico do Belgrano acabou tirando um coelho da cartola: a entrada de Nicolás Fernández aos 30 minutos. No primeiro lance, ganhou uma bola quase impossível na área e chutou fora. Depois, sofreu o pênalti que ele mesmo cobrou para empatar o jogo. E, aos 42 minutos, completou cruzamento de Vázquez para virar o jogo. E Fernández quase fez mais um, ao receber na área pela direita e chutar para grande defesa de Beltrán.

