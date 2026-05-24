Thiago Mendes desabafa após derrota do Vasco: “Resultado vergonhoso”

O Vasco teve uma noite para se esquecer neste domingo (24), em São Januário. Afinal, o Cruz-Maltino perdeu para o Bragantino por 3 a 0 e ficou próximo da zona de rebaixamento. O resultado provocou vários protestos da torcida na arquibancada, que ficou na bronca com Renato Gaúcho e boa parte do time.

Thiago Mendes acabou sendo um dos poucos poupados pelas arquibancadas. Entretanto, o volante afirmou que saiu envergonhado com a atuação do time. Inclusive, o jogador pontou que o Vasco vem perdendo pontos de maneira fácil na competição e cometendo erros bobos.

“Acho que nosso time não veio para o jogo, simplesmente é isso. Nosso time não jogou, hoje foi um resultado vergonhoso. Eu estou bastante chateado, não esperava ter perdido em casa diante do nosso torcedor. Isso é frustrante para mim, que sempre dou minha vida dentro de campo tentando ajudar o time a conquistar pontos, que a gente vem perdendo de forma fácil. Hoje infelizmente, no meu ponto de vista, tomamos gols que, como sempre, foram por erros bobos”, enfatizou em entrevista ao canal SporTV.

Contudo, apesar do foco vascaíno estar no Brasileirão, Mendes considera fundamental a classificação na Sul-Americana no meio da semana. Além disso, o volante ressaltou que a derrota poderia ter sido pior caso o Bragantino aproveitasse as chances desperdiçadas.

“Agora é levantar a cabeça, trabalhar, temos um jogo importante pela Sul-Americana e temos que classificar. A gente não pode estar situação dessa que nem o time jogou hoje, porque é vergonhoso. Eu fico envergonhado de ter saído daqui com o resultado negativo de três a zero, que poderia ter sido mais, com o pênalti perdido, com alguns gols deles perdidos”, recordou.

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