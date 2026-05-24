São Paulo x Santos (pelo Brasileirão Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

No primeiro clássico do ano, São Paulo e Santos se enfrentam pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino, a última antes da Data Fifa e da parada para a Copa do Mundo masculina. A partida acontece na tarde desta segunda-feira (25), às 17h30, de Brasília, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia.

Na tabela de classificação, as equipes se encontram em situações diferentes. As Soberanas ocupam o terceiro lugar, com 23 pontos, e querem seguir na cola do líder Palmeiras. Já as Sereias da Vila ocupam o 12º lugar, com 14 pontos, e querem a vitória para não se distanciarem da zona de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV.

Como chega o São Paulo

As Soberanas chegam motivadas para fecharem a primeira parte da competição na parte de cima da tabela. Por outro lado, o São Paulo tenta a vitória para voltar a ter um bom retrospecto nos clássicos. Afinal, no último duelo, perdeu para o Corinthians. Entretanto, a equipe de Thiago Viana já venceu o Palmeiras nesta edição.

Como chega o Santos

As Sereias vão até Cotia para tentar manter uma regularidade na competição. Nos últimos cinco jogos, as alvinegras venceram apenas o Fluminense e perderam para o Bragantino, dentro de casa, na última rodada. Contudo, a equipe de Caio Couto está a seis pontos da zona de classificação e tenta reduzir essa diferença.

SÃO PAULO X SANTOS

Campeonato Brasileiro Feminino – 12ª rodada

Data e horário: 25/5/2026 (segunda-feira), às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Portugal, Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Calderan, Rafa Soares, Tayla e Ana Clara; Karla Alves, Aline Milene, Duda Serrana e Robinha; Isabelle Guimarães e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

SANTOS: Taty Amaro; Letícia Santos, Ana Alice, Rafaella, Larissa; Katrine, Suzane Pires, Eudimilla e Evelin; Laryh e Carol Baiana. Técnico: Caio Couto.

Árbitra: Rejane Caetano Da Silva (CE)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

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