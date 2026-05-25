Renato Gaúcho não aparece para coletiva, mas ganha respaldo da diretoria do Vasco

Renato Gaúcho não apareceu na entrevista coletiva após a derrota do Vasco para o Bragantino por 3 a 0, na noite deste domingo (24). O clube encaminhou o capitão Thiago Mendes e o diretor de futebol, Admar Lopes, para conversar com os jornalistas. Entretanto, uma saída do treinador foi descartada.

Inclusive, após a partida, houve muita tensão em São Januário. Um grupo de torcedores protestou no portão por onde o elenco deixa o estádio. Nenhum dos jogadores falou com a imprensa e houve uma demora de mais de uma hora até que a entrevista coletiva começasse. Neste tempo, houve uma conversa entre jogadores, comissão técnica e diretoria no vestiário.

Durante a partida, Renato já havia se estranhado com os torcedores. Após o Vasco sofrer o terceiro, um copo foi atirado em direção ao treinador. Cobrado, o técnico virou para a arquibancada fazendo um sinal de questionando se ele era culpado. Inclusive, ele ficou sentado no banco, com o auxiliar Alexandre Mendes comandando a equipe. Lopes confirmou que o comandante vascaíno ficou sentido com os episódios, mas enfatizou que não houve nenhum pedido de demissão.

“O Renato ficou muito sentido com as críticas, ninguém gosta de ser criticado. Chegou bastante sentido ao vestiário, houve muita conversa entre todo mundo. Mas o Renato nunca pediu demissão e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. Eu, o presidente e todos os jogadores falamos com ele, em uma conversa de homens, que eu acredito que vai ter impacto, e quisemos fazer esse gesto para mostrarmos que estamos com ele”, destacou.

Responsabilidade dos jogadores do Vasco

Já Thiago Mendes afirmou que houve uma pequena discussão entre os jogadores. Contudo, o capitão vascaíno enfatizou o técnico não poderia sair com a responsabilidade do resultado depois de uma atuação abaixo do esperado do elenco do Vasco.

“Tivemos uma reunião entre nós ali, sabendo do que temos que fazer, do que temos que representar. Normal os jogadores terem uma discussão, mas espero que a gente possa colocar a cabeça no lugar.Hoje a gente tinha que dar a cara aqui na entrevista, porque ele não é culpado. Ele escala o time, mas quem joga é a gente. Então viemos dar a cara por ele, sabemos que ele não teve culpa nenhuma, quem teve culpa foram os jogadores que entraram em campo e a responsabilidade é toda nossa”, pontuou.

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