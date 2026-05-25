Danilo recorda tetra da Libertadores, cobra o Flamengo e avisa: “As contas se fazem no fim”

Na segunda-feira seguinte ao golpe mais duro sofrido pelo Flamengo no Brasileirão 2026, Danilo foi às redes sociais. O zagueiro, convocado para Copa do Mundo, publicou a foto do histórico cabeceio que garantiu o tetracampeonato da Libertadores contra o Palmeiras, em Lima, para cobrar reação do grupo após a derrota por 3 a 0 para o próprio Alviverde no Maracanã, no último sábado (23).

A derrota empurrou o Flamengo para sete pontos atrás do rival na tabela da competição. Flaco López, Allan e Paulinho marcaram os gols da vitória palmeirense no Rio de Janeiro — encerrando um longo jejum diante do Rubro-Negro no Brasileirão. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 38 pontos e abriu vantagem sobre os cariocas, que somam 31.

Cumprindo suspensão automática pelo cartão vermelho recebido no empate com o Athletico, o zagueiro não participou da partida. A ausência não o impediu de tomar para si parte da responsabilidade pelo resultado e momento da equipe. No post, o defensor reconheceu a fase irregular e fixou a expectativa para o restante da temporada.

“Vivemos algumas semanas com altos e baixos em performance e resultado. E não podemos de maneira nenhuma estarmos satisfeitos. Vivendo o Flamengo há quase 1 ano e meio, sabemos que aqui se vive bem se ganhamos, se no fim das contas os troféus trazemos pra casa. E assim tem que ser”, e prosseguiu:

“Hora de compactar o ambiente e transformar a frustração em motivação e terminar da melhor maneira essa primeira metade da temporada. Entretanto não podemos esquecer do que construímos, sem viver de passado, mas respeitando os símbolos de campeões do último ano. As contas se fazem no fim”.

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Danilo recorda Libertadores

O defensor entrou no embalo do clima da torcida no pré-jogo, que provocou o palmeirense com lembranças da Libertadores. No setor leste do Maracanã, rubro-negros subiram um mosaico com a frase “primeiro tetra”, em alusão ao feito na copa continental. Já no Norte, os torcedores exibiram uma imagem do cabeceio do zagueiro — o lance decisivo da final em Lima.

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