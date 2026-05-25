Torcedores do Vasco repercutem ausência de Renato Gaúcho em coletiva

O Vasco perdeu para o RB Bragantino por 3 a 0, na noite de domingo (24), em São Januário, pela rodada do Campeonato Brasileiro. Além do resultado negativo dentro de campo, a ausência do técnico Renato Gaúcho na entrevista coletiva após a partida também gerou forte repercussão entre os torcedores cruz-maltinos nas redes sociais.

Após o apito final, Renato não compareceu à coletiva de imprensa. Dessa forma, o jogador Thiago Mendes e o diretor de futebol Ademar Lopes ficaram responsáveis por responder às perguntas dos jornalistas presentes no estádio. A decisão rapidamente chamou atenção da torcida e aumentou o clima de insatisfação depois da derrota em casa.

Durante a partida, os torcedores já demonstravam revolta com o desempenho da equipe diante do RB Bragantino. Além disso, Renato Gaúcho recebeu críticas vindas das arquibancadas de São Januário e chegou a ser alvo de objetos arremessados dentro de campo. O ambiente ficou ainda mais tenso após o encerramento do confronto.

Posteriormente, a ausência do treinador na coletiva viralizou nas redes sociais. Muitos torcedores questionaram a postura do comandante e cobraram explicações após mais um resultado negativo do Vasco no Brasileirão. Veja a repercussão:

Que situação esdrúxula inventou o Renato se dando folga da coletiva. Patético isso. — Joao Almirante (@JoaoAlmirante2) May 25, 2026





Renato Gaúcho meteu um home office na coletiva? — Gabriel (@mosesgouv_) May 25, 2026





Coletiva do Vasco com Thiago Mendes e Admar Lopes, sem Renato Gaúcho O que pareceu pra mim, principalmente depois da reação do Renato durante a partida: – Renato deixou claro pra diretoria no vestiário que só ficaria se o elenco assumisse a culpa da derrota. E TM foi lá fazer pic.twitter.com/lUrFJrs2Mr — Vini Bernardo (@ViniiBernardo) May 25, 2026





Apesar da ausência, Renato Gaúcho continua no cargo

Após a derrota do Vasco por 3 a 0 para o RB Bragantino, neste domingo, a entrevista coletiva seguiu um roteiro diferente do habitual. Isso porque Renato Gaúcho não compareceu para prestar esclarecimentos depois da partida. Dessa maneira, o volante Thiago Mendes e o diretor de futebol Admar Lopes assumiram a responsabilidade e responderam às perguntas dos jornalistas na tribuna.

” Nós quisemos assumir a responsabilidade e não deixamos o Renato vir para a coletiva […] O Renato ficou muito sentido com as críticas. Houve muita conversa, mas o Renato não pediu demissão. Não está na mesa a possibilidade dele sair. Houve uma conversa muito aberta, de homens, e fizemos esse gesto para mostrar que estamos com ele. Assumimos as nossa responsabilidade e a culpa nunca é só de uma pessoa”, afirmou Admar Lopes.