Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo sem nenhum jogador do Real Madrid

O técnico Luis de la Fuente anunciou, nesta segunda-feira em Madri, os 26 jogadores que defenderão a Espanha na Copa do Mundo. A lista final da seleção espanhola traz um dado histórico e surpreendente. Uma vez que o comandante não incluiu nenhum atleta do Real Madrid entre os convocados. Por conta dessa decisão inédita. O país disputará um Mundial sem representantes do clube merengue em seu elenco pela primeira vez na história.

A fim de iniciar a preparação para o torneio, o grupo de atletas se apresentará no dia 30 de maio no Centro de Treinamento Cidade do Futebol, em Las Rozas. Antes de embarcar definitivamente para a competição, a equipe espanhola ainda medirá forças em dois amistosos preparatórios. O primeiro compromisso acontecerá no dia 4 de junho contra o Iraque, em solo espanhol, enquanto o segundo teste ocorrerá no dia 8 de junho diante do Peru, já em território mexicano.

Espanha na Copa do Mundo

Logo após esse período de ajustes, a Espanha concentrará suas atenções na fase de grupos, onde ocupa uma vaga na chave H. Os espanhóis estreiam oficialmente no Mundial no dia 15 de junho, quando enfrentam a seleção de Cabo Verde na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Na sequência da primeira fase, o elenco de Luis de la Fuente cruzará os caminhos de Arábia Saudita e Uruguai, que completam o agrupamento.

A edição de 2026 terá uma organização conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México, que abrigarão um total de 104 partidas ao longo do torneio. A abertura da competição está marcada para o dia 11 de junho, data em que o México enfrentará a África do Sul no Estádio Azteca. Diante desse cronograma, os confrontos eliminatórios do mata-mata começarão no dia 28 de junho, abrindo caminho para a grande finalíssima, agendada para o dia 19 de julho no Estádio MetLife.

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Veja os convocados

Goleiros : Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona)

: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona) Defensores : Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham);

: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham); Meias : Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Mikel Merino (Arsenal).

: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Mikel Merino (Arsenal). Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona)

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