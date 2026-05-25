Ryan Francisco segue no sub-20 e São Paulo adota cautela para retorno ao profissional

Campeão, artilheiro e eleito melhor jogador da Copinha de 2025, Ryan Francisco continua sendo um dos nomes que mais despertam expectativa na torcida do São Paulo. No entanto, apesar da ansiedade dos torcedores, o retorno definitivo do atacante ao elenco principal ainda deve esperar.

A recuperação do jovem centroavante entrou em uma nova fase há quase dois meses. Depois de sofrer uma grave lesão em julho de 2025, com ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, Ryan voltou aos gramados e passou a atuar pelo time sub-20, estratégia definida pelo clube para que ele recupere ritmo competitivo.

A reestreia aconteceu em 8 de abril, diante do Fluminense, quando entrou no segundo tempo. Desde então, o atacante disputou mais sete partidas na base, sendo titular em seis delas. Apesar da sequência, ainda não voltou a balançar as redes.

Esse jejum chama atenção. Afinal, na campanha do título da Copinha, marcou dez vezes em oito jogos. Antes disso, em 2024, acumulou impressionantes 38 gols em 52 partidas.

Internamente, a avaliação é de que a ausência na pré-temporada tem pesado no processo de retomada. Como perdeu meses importantes de preparação, Ryan ainda está abaixo fisicamente dos atletas que atuam no profissional em alta intensidade desde o início do ano.

Por isso, o entendimento da comissão técnica e do departamento de futebol é que neste momento, o melhor caminho é mantê-lo no sub-20, onde ele pode ganhar mais minutos, readquirir confiança e evoluir em um ambiente menos exigente do que o time principal.

Cotia trabalha para devolver artilheiro ao São Paulo

Além do trabalho em campo, o clube também oferece suporte fora das quatro linhas. Profissionais de Cotia acompanham o atacante de perto desde as categorias de base e intensificaram o cuidado durante a recuperação, tanto no aspecto técnico quanto no emocional. O apoio da família também tem sido apontado como peça importante neste processo.

No último compromisso da base, contra o Criciúma, Ryan começou no banco por decisão tática do técnico Júlio Baptista. A escolha, porém, foi pontual, e a tendência é que ele retorne à equipe titular nos próximos jogos.

Mesmo com apenas 19 anos, Ryan já soma 16 partidas e três gols pelo time profissional. No Morumbi, a cautela prevalece. O atacante é tratado como uma das principais promessas do clube para o futuro e, por isso, o planejamento prioriza uma recuperação completa antes de qualquer aceleração no processo.

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