Plataforma fecha acordo com a CazéTV para transmissão de todos jogos da Copa

Para quem adotou o streaming como rotina, a Copa do Mundo 2026 terá um novo espaço de transmissão: o Prime Video. A plataforma da Amazon anunciou que vai exibir em seu aplicativo todas as 104 partidas da competição exibidas pela CazéTV — sem custo adicional para os membros Prime no Brasil.

A parceria, divulgada pela coluna F5, amplia a presença do Prime Video nas transmissões esportivas ao vivo e reforça o espaço conquistado pela CazéTV no mercado brasileiro. Aliás, o projeto digital liderado por Casimiro Miguel se destaca como o único do país a adquirir 100% dos direitos da competição, com 50% das partidas de maneira exclusiva.

A Copa do Mundo acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Pela primeira vez, a competição reunirá 48 seleções nacionais, e a Seleção Brasileira, patrocinada pela Amazon para o torneio, integra o Grupo C. O Brasil estreia no dia 13 de junho diante do Marrocos, às 19h (de Brasília).

O encerramento da fase de grupos para o Brasil ocorrerá em 24 de junho, também às 19h (de Brasília), diante da Escócia. Antes, porém, a Canarinho encara o Haiti, às 21h30 do dia 19 de junho, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Prime Video e CazéTV

Além da Copa do Mundo, o Prime Video mantém direitos de transmissão da NBA, WNBA, Brasileirão e Copa do Brasil. O serviço ainda permite assinaturas adicionais de Premiere, Combate, canais SporTV, Paramount+, HBO Max, AppleTV+, MLS Season Pass, NBA League Pass e NFL Game Pass.

A programação esportiva da CazéTV inclusive já integra o catálogo da plataforma, com transmissões da Bundesliga, Ligue 1, Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno e Campeonatos Mundiais de Ginástica. Além disso, a parceria também garante exibições de Handebol, Judô, Tênis de Mesa, Atletismo e Skate.

Além do projeto, Globo, SporTV, GeTV, SBT e N Sports também transmitirão partidas do Mundial. A diferença do canal digital estará na exibição de todos os jogos da competição, com linguagem voltada à interação com o público e conteúdos exclusivos durante a Copa do Mundo.

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