Piquerez e Sosa aceleram recuperação e Palmeiras monitora dupla de olho na Copa

A última semana de compromissos do Palmeiras antes da pausa para a Copa do Mundo ganhou um peso extra para Piquerez e Ramón Ramón Sosa. Afinal, os dois atletas vivem a expectativa de se recuperarem a tempo de entrar nas listas finais de Uruguai e Paraguai, respectivamente.

Quem está afastado há mais tempo é Piquerez. O lateral-esquerdo não atua desde o fim de março, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito durante amistoso da seleção uruguaia contra a Inglaterra. Desde então, passou por cirurgia e avançou no tratamento. Nos últimos dias, já vinha realizando atividades com bola ao lado de atletas das categorias de base, embora ainda separado do elenco principal.

Agora, o Palmeiras autorizou o uruguaio a concluir a reta final da recuperação sob supervisão da federação de seu país. A medida pode facilitar uma eventual convocação para a Copa.

E o Sosa?

Do outro lado, Ramón Sosa vive situação menos delicada. O atacante sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo há cerca de uma semana, após deixar o duelo contra o Cruzeiro com dificuldades para caminhar. Apesar do susto inicial, os exames indicaram que o problema não exigiria cirurgia.

A recuperação do camisa 19 tem sido considerada positiva nos bastidores. Por isso, há confiança de que ele possa aparecer na convocação paraguaia, mesmo que não volte a atuar pelo Verdão antes da paralisação.

Além da preocupação médica, o Palmeiras também acompanha de perto o impacto das convocações internacionais. Sem jogadores chamados pela Confederação Brasileira de Futebol, o clube pode ceder ao menos sete atletas para outras seleções.

A lista inclui Gustavo Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Maurício pelo Paraguai, Piquerez e Emiliano Martínez pelo Uruguai, Arias pela Colômbia, além de Giay e Flaco López pela Argentina.

Palmeiras pode ter time diferente em próximo compromisso

Esse cenário pode deixar Abel Ferreira com uma equipe bastante modificada para enfrentar a Chapecoense, no próximo domingo, no Allianz Parque, pela última rodada antes da pausa.

Como se não bastassem as possíveis convocações, o Palmeiras já sabe que terá três baixas confirmadas, já Carlos Miguel, Andreas Pereira e Giay estão suspensos. Assim, o líder do Campeonato Brasileiro pode encarar o lanterna bastante desfalcado em um duelo importante para manter a vantagem na ponta da tabela.

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