Santos mira vaga na Sula e fuga do Z4 antes da pausa para a Copa do Mundo

O Santos inicia uma semana determinante para o restante da temporada. Afinal, antes da pausa para a Copa do Mundo, o time comandado por Cuca terá dois desafios decisivos. Garantir a permanência na Copa Sul-Americana e tentar deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota para o Grêmio no último sábado (23/5), o treinador reforçou que o clube estabeleceu quatro metas para este primeiro semestre. Segundo ele, duas já foram cumpridas: a classificação na Copa do Brasil e o retorno de Neymar à Seleção Brasileira.

“Nós tínhamos algumas missões e vamos ver se a gente cumpre. Nós tínhamos a missão de classificar na Copa do Brasil e classificamos. Temos a missão de classificar na Sul-Americana. Dependemos de uma vitória praticamente na terça-feira. Temos a missão de não estar na zona vermelha quando acabar essa primeira etapa. Vamos torcer por isso. E tínhamos a missão de ter o Neymar na seleção e conseguimos fazer”, afirmou Cuca.

Os outros objetivos do Santos

A primeira decisão acontece já nesta terça-feira (26/5). O Peixe recebe o Deportivo Cuenca, às 21h30, na Vila Belmiro, pela rodada final da fase de grupos da Sul-Americana. Atualmente na lanterna da chave, o Santos depende apenas de uma vitória para seguir vivo e garantir a segunda colocação, que vale vaga nos playoffs do torneio.

A liderança, no entanto, já não é mais possível. Isso porque San Lorenzo e Recoleta se enfrentam na rodada e um deles terminará obrigatoriamente à frente dos santistas.

No sábado (30/5), o desafio será pelo Brasileirão, novamente na Vila Belmiro, desta vez contra o Vitória, às 21h. O objetivo é vencer para tentar deixar o Z4 antes da interrupção do calendário.

Além de fazer sua parte, o Santos precisará torcer por combinações de resultados. Um tropeço do Vasco da Gama diante do Atlético-MG é um dos cenários favoráveis. Outra possibilidade envolve um vencedor no duelo entre Grêmio e Corinthians. Há ainda a chance de ultrapassar o Internacional, mas isso dependeria também de uma melhora significativa no saldo de gols.

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