Fluminense e inspira em cenário da Libertadores de 2011 para avançar às oitavas

O Fluminense entra em campo contra o Deportivo La Guaira-VEN nesta quarta-feira (27), no Maracanã, para disputar a última rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto carrega um peso decisivo para o clube carioca, que busca carimbar o passaporte rumo às oitavas de final da competição continental. Curiosamente, a matemática atual do elenco coloca o torcedor diante de um roteiro muito semelhante ao cenário dramático que a equipe viveu há exatamente 15 anos.

No momento, o time comandado por Zubeldía soma apenas cinco pontos e amarga a terceira colocação do Grupo C. Diante desse panorama, os brasileiros precisam obrigatoriamente da vitória dentro de casa e, ao mesmo tempo, dependem de um tropeço do Bolívar. Para a sorte dos tricolores, os bolivianos atuarão em Santa Cruz de la Sierra no mesmo horário, fator que remove a temida altitude de La Paz do caminho dos rivais diretos pela vaga.

Ao puxar pela memória, a torcida reencontra o ano de 2011, quando o Fluminense viveu uma epopeia praticamente idêntica no torneio. Naquela ocasião, o time sob o comando de Enderson Moreira também iniciou a trajetória com maus resultados.

A missão daquela época, contudo, desenhava contornos ainda mais complicados. Ela exigia uma vitória sobre o Argentinos Juniors por dois gols de diferença fora de casa, além de um tropeço do Nacional do Uruguai.

Naquela antiga campanha, o América do México já havia assegurado a liderança de forma antecipada, o que deixou o Fluminense, o Nacional e o Argentinos Juniors em uma batalha ferrenha pelo segundo lugar da chave até os minutos finais.

O cálculo do Fluminense

Dessa forma, para repetir o milagre do passado e seguir vivo no torneio, a equipe carioca estuda suas três principais vias de classificação.

A princípio, a combinação mais direta exige o triunfo tricolor sobre o La Guaira, aliado a isso, uma vitória do Independiente Rivadavia contra o Bolívar. Por outro lado, caso os bolivianos segurem um empate diante do Rivadavia, os três pontos do Fluminense ainda assim garantirão a vaga.

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Por fim, existe uma última e complexa sobrevida. Nesse sentido, até mesmo o empate tricolor serve, desde que o Rivadavia vença o Bolívar e, além disso, o La Guaira não vença o Rivadavia na quinta-feira seguinte.

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