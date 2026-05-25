Vini Jr desembarca no Rio de Janeiro antes da Copa do Mundo

Vini Jr está de volta ao Brasil. Solteiro após o fim conturbado do relacionamento com Virginia Fonseca, o atacante desembarcou no Rio de Janeiro no domingo (24) e seguiu direto para a mansão onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Além disso, o jogador publicou uma foto nas redes sociais mostrando o momento da chegada ao país.

Horas depois, Vini voltou a movimentar a internet ao aparecer em um vídeo dançando com a cantora Ludmilla. A artista compartilhou o registro nas redes sociais e escreveu: “Eu amo quando o meu vizinho preferido está aqui”. Dessa maneira, a publicação rapidamente repercutiu entre fãs do atleta e da cantora.

Antes de chegar ao Brasil, o atacante passou alguns dias em Porto Rico, no Caribe. Durante a viagem, Vini foi visto aproveitando momentos de lazer de forma discreta ao lado de amigos. Segundo informações divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira encontrou algumas mulheres em um espaço reservado da cidade na noite da última quinta-feira (21).

O período de descanso acontece após Vini Jr pedir ao Real Madrid alguns dias de folga antes da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11 de junho. Enquanto aproveita os dias no Brasil, o atacante também segue focado na preparação para representar a seleção brasileira no torneio.

Vini Jr é o único brasileiro entre atletas mais bem pagos do mundo

Vini Jr passou a ser o único brasileiro presente na lista dos atletas mais bem pagos do planeta em 2026, segundo ranking divulgado pela revista Forbes. Além disso, o atacante do Real Madrid aparece na 34ª colocação da classificação, com ganhos estimados em US$ 60 milhões ao longo do ano, valor que corresponde a cerca de R$ 300 milhões na cotação atual.

O levantamento também mostrou uma redução da presença brasileira no ranking global. Em 2025, por exemplo, o Brasil contava com dois representantes entre os 50 atletas mais bem remunerados do mundo. Na ocasião, além de Vini Jr, Neymar também figurava na lista e ocupava a 25ª posição.

Do total arrecadado pelo camisa do Real Madrid, US$ 40 milhões vieram dos salários e premiações dentro de campo. Enquanto isso, outros US$ 20 milhões foram obtidos através de contratos publicitários, patrocínios e ações comerciais relacionadas à imagem do jogador.

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