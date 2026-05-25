Harry Kane conquista Chuteira de Ouro da temporada 25/26

Harry Kane encerrou a temporada 2025/26 como o maior goleador do futebol europeu. Assim, com 36 gols em 31 partidas da Bundesliga, o atacante do Bayern de Munique garantiu a Chuteira de Ouro da Europa, prêmio destinado ao principal artilheiro do continente.

O inglês somou 72 pontos na classificação final e terminou com vantagem confortável sobre os principais concorrentes. Logo atrás apareceram Erling Haaland, do Manchester City, com 27 gols e 54 pontos, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, que marcou 25 vezes e fechou com 50 pontos.

Aliás, esta é a segunda vez que Kane conquista a Chuteira de Ouro. A primeira havia sido em 2023/24, justamente em seu ano de estreia pelo Bayern. Na temporada passada, o vencedor foi Mbappé.

Criado em 1967/68, o prêmio já foi vencido por lendas como Eusébio, Hristo Stoichkov, Ronaldo Nazário, Thierry Henry, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez e Robert Lewandowski.

Desde 1997, a premiação utiliza um sistema de pontuação que considera o nível de competitividade das ligas europeias. Contudo, nas cinco principais ligas, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, cada gol vale dois pontos, o que beneficia diretamente jogadores como Kane.

Além do prêmio individual, o centroavante viveu sua temporada mais produtiva desde que chegou ao Bayern. Ao todo, marcou 61 gols em 51 jogos, além de distribuir sete assistências. Depois de deixar o Tottenham Hotspur sem títulos, o camisa 9 já soma duas Bundesligas, uma DFB-Pokal e uma DFL-Supercup pelo clube alemão.

Os artilheiros da temporada

Harry Kane (Bayern de Munique) – 36 gols (72 pontos)

Erling Haaland (Manchester City) – 27 gols (54 pontos)

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 25 gols (50 pontos)

Vedat Muriqi (RCD Mallorca) – 23 gols (46 pontos)

Igor Thiago (Brentford F.C.) – 22 gols (44 pontos)

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