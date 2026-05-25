Karolino vive? Léo Pereira e Karoline Lima aparecem juntos em gravação no Rio

Léo Pereira e Karoline Lima foram filmados juntos durante uma gravação nesta segunda-feira (25) na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro. Publicado por outro perfil, o vídeo reforçou os indícios de uma nova reconciliação entre o casal, que, caso tenha de fato reatado, vem mantendo o relacionamento de maneira discreta nas últimas semanas.

Atleta e gestor comercial de um projeto voltado ao registro de visitantes nas favelas cariocas, Fabio Augusto foi o responsável por compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ele publicou imagens do casal produzindo conteúdo dentro da comunidade, inclusive com menção aos dois.

Karoline e Léo se relacionam oficialmente desde 2024, entre idas e vindas. O casal terminou o namoro no ano passado, retomou meses depois e voltou a se separar em janeiro. A própria influenciadora confirmou o término em seu perfil, a fim de evitar polêmica acerca das razões pelo fim da relação.

Convocação de Léo Pereira gera rumor

As especulações sobre uma reaproximação ocorrem há meses, mas aumentaram nas últimas semanas, especialmente após a convocação do zagueiro. Isso porque Karoline esteve no evento da CBF no Museu do Amanhã, representando a Rede Ronaldo, e chamou atenção de internautas após reagir à presença do nome do defensor na lista.

Filmada durante o anúncio da lista final de Carlo Ancelotti, Karoline apareceu surpresa e sorridente ao ouvir o nome de Léo Pereira entre os convocados. O vídeo da reação circulou rapidamente nas redes sociais e praticamente sacramentou a reconciliação do casal.

Embora o nome do zagueiro estivesse entre os especulados, a confirmação causou surpresa em parte do público que aguardava o nome de Thiago Silva. O defensor acompanhou o evento de casa, ao lado de familiares e amigos, e também teve sua reação registrada em vídeo nas redes sociais.

Karoline Lima na Copa do Mundo

Além do zagueiro rubro-negro, a influenciadora também participará da Copa do Mundo 2026. Karoline está confirmada entre os nomes da imprensa para cobertura do torneio, como repórter da Rede Ronaldo — projeto do Fenômeno no Youtube.

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