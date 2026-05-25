São Paulo x Boston River: Onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo entra em campo para encarar o Boston River, nesta terça-feira (26/5), no Morumbis, às 19h, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor já está classificado, mas ainda precisa vencer para garantir o primeiro lugar e a classificação direta para as oitavas de final. Já os uruguaios chegam ao Brasil sem chances de avançar para a próxima fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Espn e do Disney+.

Como chega o São Paulo

Com nove pontos em cinco partidas e apenas um gol sofrido, o time paulista chega como líder e dono da melhor defesa da Sul-Americana. Contudo, apesar da campanha sólida no torneio continental, o momento na temporada é de alerta. Afinal, o São Paulo acumula oito jogos sem vencer entre todas as competições, sequência que culminou na saída de Roger Machado e no retorno de Dorival Júnior para sua terceira passagem pelo clube.

Aliás, para este duelo, Dorival pode ter novos problemas para escalar a equipe. O zagueiro Sabino e o atacante Luciano deixaram o empate com o Botafogo com dores musculares e ainda são dúvidas. Além disso, Marcos Antônio, Rafael Tolói e Cauly já voltaram a trabalhar no gramado, mas seguem fora por questões físicas. Com isso, o treinador terá elenco reduzido para montar o time titular.

Como chega o Boston River

Por outro lado, o Boston River chega apenas para cumprir tabela. Afinal, a equipe uruguaia soma três pontos e já não tem chances de avançar. Depois de perder as quatro primeiras rodadas, o time conseguiu ao menos uma vitória na rodada passada, ao bater o O’Higgins por 3 a 2.

Na escalação, o goleiro Antúnez deve ser mantido como titular. A linha com três defensores, utilizada desde a estreia justamente contra o São Paulo, também deve ser repetida, com Martín González, Fernández e Rivero formando o trio de zaga. No meio-campo, a principal referência técnica segue sendo Gastón Ramírez, veterano de 35 anos com passagens por clubes como Southampton e Sampdoria.

SÃO PAULO X BOSTON RIVER

Copa Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo C

Data e horário: 26/05/2026 (terça-feira), às 19H(de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Pedro Ferreira; Artur, Ferreira e Calleri. Técnico:Dorival Júnior.

BOSTON RIVER: Antúnez; Rivero, Martín González e Fernández; Vázquez, Barrios, Dafonte (Amado), O’Neil e Alexander González; Yair González e Bonfiglio (Gastón Ramírez).Técnico:Ignacio Ithurralde.

Árbitro: Augusto Menendez (PER)

Assistentes: Diego Jaimes (PER) e Jose Castillo (PER)

VAR: Edwin Ordoñez (EQU)

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