Surto de Ebola muda logística da RD Congo e seleção adapta preparação para a Copa

A seleção da RD Congo precisou alterar seus planos de preparação para a Copa do Mundo de 2026 por causa do surto de Ebola que atinge o país. Nesta segunda-feira (25/5), a Federação Congolesa de Futebol (FECOFA) anunciou oficialmente o cancelamento da fase de treinamentos que aconteceria em Kinshasa, capital do país, antes da viagem aos Estados Unidos.

A mudança ocorreu após as autoridades norte-americanas passarem a exigir que viajantes vindos do Congo permaneçam, no mínimo, 21 dias fora do território africano antes de entrarem nos EUA. Dessa forma, a delegação congolesa fará toda a preparação exclusivamente na Bélgica, sem passar pelo país de origem antes do Mundial.

Segundo a FECOFA, a decisão foi tomada em alinhamento com a Fifa. No último sábado, dirigentes da entidade africana participaram de uma videoconferência com representantes da federação internacional para definir protocolos. Além disso, garantiu que a seleção não enfrentará obstáculos para disputar a competição.

A federação também tranquilizou torcedores e comissão técnica ao destacar que todos os jogadores convocados atuam em clubes europeus, assim como boa parte dos membros da comissão. Assim, reduz significativamente qualquer risco de contaminação dentro da delegação.

Além disso, integrantes da comissão que ainda estavam em Kinshasa deixaram o país no último dia 20 de maio justamente para cumprir o período mínimo exigido antes do embarque para os Estados Unidos.

Torcedores também enfrentam dificuldades

O impacto do surto, porém, vai além do elenco. A FECOFA informou que torcedores congoleses que compraram ingressos para a Copa têm encontrado dificuldades para obter visto de entrada nos Estados Unidos por conta das novas restrições sanitárias.

Diante disso, a Fifa se comprometeu a estudar alternativas para os casos afetados, incluindo possíveis mecanismos de reembolso.

Retorno histórico de RD Congo em cenário delicado

A RD Congo disputará uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974, encerrando um jejum de mais de cinco décadas. Apesar do momento histórico, a classificação acontece em meio a um cenário sanitário delicado.

A seleção africana terá Houston como cidade-base durante o torneio e integra o Grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão.

A Copa do Mundo FIFA 2026 será disputada em Estados Unidos, Canadá e México. A abertura está marcada para 11 de junho, no Estádio Azteca, enquanto a final acontecerá em 19 de julho, no MetLife Stadium.

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