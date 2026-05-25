Vai cair? Entenda como está a situação de Renato Gaúcho no comando do Vasco

O técnico Renato Gaúcho enfrenta forte turbulência no comando do Vasco. Essa instabilidade ganhou força logo após a equipe acumular três derrotas consecutivas, incluindo duas goleadas severas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Refletindo o clima tenso nos bastidores, o treinador evitou os microfones e sequer compareceu à entrevista coletiva regulamentar. Diante do silêncio do comandante, o capitão do time, Thiago Mendes, e o diretor de futebol, Admar Lopes, assumiram a responsabilidade de dar explicações à imprensa.

Embora os dirigentes banquem a permanência do técnico neste momento, a alta cúpula vascaína reconhece a urgência de uma reação imediata para que o elenco consiga alçar voos mais altos na temporada.

Afinal de contas, o Cruzmaltino ainda disputa as oitavas de final da Copa do Brasil e mantém chances matemáticas de buscar a classificação direta na Copa Sul-Americana. Exatamente por esse cenário, o debate interno aponta que a diretoria descartou a demissão imediata antes da interrupção do calendário para a Copa do Mundo. Nesse sentido, o departamento de futebol avalia que o grupo necessita desse período de treinos para se reajustar, enquanto monitora o mercado em busca de eventuais reforços.

Para acalmar os ânimos externos, Admar Lopes veio a público blindar o trabalho da comissão técnica, embora reconheça o peso do atual momento negativo.

“A avaliação do Renato, depois de perder de 3 a 0, é difícil de responder. A pontuação desde que ele chegou é positiva. Começamos o campeonato muito mal, teve uma recuperação boa com o Renato. Precisamos oscilar menos. O impacto e o respeito que ele tem é enorme, por isso acreditamos que ele será capaz de nos dar essa estabilidade”, explicou o diretor de futebol.

Diretoria do Vasco quer tempo

Apesar do respaldo institucional, a cobrança principal recai sobre o desempenho no Campeonato Brasileiro. O próprio Renato já havia estabelecido o torneio nacional como a prioridade absoluta da temporada, visando principalmente afastar o risco de rebaixamento. Contudo, os resultados recentes empurraram o Vasco para a 16ª colocação da tabela. O que acende o sinal de alerta e aumenta a possibilidade real de o time entrar na pausa da competição dentro do Z-4.

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Com o objetivo de virar a página e aliviar a pressão, o elenco agora foca as atenções no desafio contra o Barracas Central-ARG naquarta-feira, às 19h (de Brasília) em partida válida pelo Grupo G da Copa Sul-Americana. Para carimbar a vaga diretamente na próxima fase do torneio continental, os cariocas dependem de uma combinação de resultados. Pois necessitam vencer o seu compromisso e torcer para o Audax Italiano, da Itália, derrotar o Olimpia, do Paraguai.

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