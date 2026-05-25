Palmeiras vai lucrar quase R$ 8 milhões com venda de ex-joia ao Sporting

O Palmeiras está perto de garantir mais uma receita importante com uma negociação internacional. Revelado nas categorias de base do clube, o meio-campista Pedro Lima, que pertence ao AVS, de Portugal, está muito próximo de ser anunciado como reforço do Sporting.

Segundo a imprensa portuguesa, o clube de Lisboa vai desembolsar 4 milhões de euros fixos, cerca de R$ 23 milhões na cotação atual, pela contratação do jogador. Além disso, o acordo prevê outros 2 milhões de euros em bônus por metas esportivas.

Mesmo sem participar diretamente da negociação, o Palmeiras terá direito a uma fatia considerável do valor. Quando liberou Pedro Lima ao AVS Futebol SAD no ano passado, sem custos, o Verdão manteve 30% dos direitos econômicos do atleta. Com isso, deve receber aproximadamente R$ 7 milhões.

Além desse montante, o Verdão ainda vai receber uma qunatia pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, destinado aos clubes formadores. A porcentagem gira em torno de 3%, o que pode render cerca de R$ 700 mil extras aos cofres alviverdes.

Internamente, porém, o Palmeiras não contabiliza os valores do mecanismo de solidariedade em sua meta anual de vendas. Para 2026, a previsão orçamentária do clube é arrecadar R$ 399,6 milhões com negociações de atletas.

Pedro Lima no Palmeiras

Pedro Lima passou cerca de dez anos na base palmeirense, mas teve poucas oportunidades entre os profissionais. Sua única partida pelo time principal aconteceu em 2023, diante do Bolívar, pela Libertadores.

Depois disso, acumulou experiências por empréstimo no sub-21 do Norwich City e também no NK Osijek. No futebol português, enfim, encontrou sequência. Pelo AVS, somou seis gols e duas assistências em 29 partidas na temporada.

Além de Pedro Lima, o Sporting também monitora a situação do atacante Gabriel Silva, outro nome que pode render dinheiro ao Palmeiras em uma futura negociação.

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