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Virginia cola em Vini Jr no Instagram, mas Neymar lidera entre os maiores perfis do Brasil

Virginia cola em Vini Jr no Instagram, mas Neymar lidera entre os maiores perfis do Brasil
Virginia cola em Vini Jr no Instagram, mas Neymar lidera entre os maiores perfis do Brasil -

O crescimento de Virginia Fonseca nas redes sociais após o fim do relacionamento com Vini Jr. provocou uma atualização no ranking dos brasileiros mais seguidos do Instagram. Apesar da mudança na lista, a ascensão da influenciadora reforçou o domínio do futebol entre os principais nomes da plataforma. Neymar, por exemplo, segue isolado na liderança.

Dias após o término do namoro, Virginia ultrapassou Tatá Werneck e se tornou a segunda mulher mais seguida do Brasil no Instagram. A movimentação também aproximou a influenciadora do grupo dos cinco maiores perfis brasileiros da rede social, formado majoritariamente por nomes ligados ao futebol. Ela fica atrás justamente de Vini Jr. no top-5.

Anitta se destaca não só como a mulher mais seguida do país, mas a única personalidade fora do futebol presente no top-5. A cantora ocupa a quarta posição do ranking nacional, atrás de Marcelo Vieira e à frente de Vinicius Júnior.

Relacionamento com Vini Jr.

Desde o anúncio do término com o atacante, no dia 15 de maio, a empresária ganhou cerca de três milhões de seguidores. Em outubro de 2025 quando tornou o namoro público, Virginia somava 53 milhões e ocupava posição abaixo de Tatá Werneck. Agora, ela acumula 56,1 milhões, contra 54,7 milhões da atriz e apresentadora.

Virginia saiu da oitava colocação e assumiu a sexta posição, ultrapassando também Whindersson Nunes. Logo acima da empresária aparece justamente Vini Jr., com 59,7 milhões de seguidores.

Neymar lidera o ranking

O camisa 10 do Santos já liderava com folga, mas teve um salto significativo no ranking após a convocação à Copa do Mundo 2026. Ele agora acumula mais de 233 seguidores em seu perfil no Instagram, contra os 77,4 milhões de Ronaldinho Gaúcho — segundo nome da lista.

Marcelo Vieira aparece na terceira colocação do ranking geral entre brasileiros, com 66,8 milhões. Único nome feminino neste topo, Anitta soma 61,3 milhões. Vinicius Júnior fecha o top-5 com seus 59,7 milhões.

Desses cinco nomes, apenas o primeiro e o último representarão o Brasil na Copa do Mundo, entre 11 junho e 19 de julho nos EUA, México e Canadá. A Seleção estreia no dia 13 de junho diante do Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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