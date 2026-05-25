Virginia cola em Vini Jr no Instagram, mas Neymar lidera entre os maiores perfis do Brasil

O crescimento de Virginia Fonseca nas redes sociais após o fim do relacionamento com Vini Jr. provocou uma atualização no ranking dos brasileiros mais seguidos do Instagram. Apesar da mudança na lista, a ascensão da influenciadora reforçou o domínio do futebol entre os principais nomes da plataforma. Neymar, por exemplo, segue isolado na liderança.

Dias após o término do namoro, Virginia ultrapassou Tatá Werneck e se tornou a segunda mulher mais seguida do Brasil no Instagram. A movimentação também aproximou a influenciadora do grupo dos cinco maiores perfis brasileiros da rede social, formado majoritariamente por nomes ligados ao futebol. Ela fica atrás justamente de Vini Jr. no top-5.

Anitta se destaca não só como a mulher mais seguida do país, mas a única personalidade fora do futebol presente no top-5. A cantora ocupa a quarta posição do ranking nacional, atrás de Marcelo Vieira e à frente de Vinicius Júnior.

Relacionamento com Vini Jr.

Desde o anúncio do término com o atacante, no dia 15 de maio, a empresária ganhou cerca de três milhões de seguidores. Em outubro de 2025 quando tornou o namoro público, Virginia somava 53 milhões e ocupava posição abaixo de Tatá Werneck. Agora, ela acumula 56,1 milhões, contra 54,7 milhões da atriz e apresentadora.

Virginia saiu da oitava colocação e assumiu a sexta posição, ultrapassando também Whindersson Nunes. Logo acima da empresária aparece justamente Vini Jr., com 59,7 milhões de seguidores.

Neymar lidera o ranking

O camisa 10 do Santos já liderava com folga, mas teve um salto significativo no ranking após a convocação à Copa do Mundo 2026. Ele agora acumula mais de 233 seguidores em seu perfil no Instagram, contra os 77,4 milhões de Ronaldinho Gaúcho — segundo nome da lista.

Marcelo Vieira aparece na terceira colocação do ranking geral entre brasileiros, com 66,8 milhões. Único nome feminino neste topo, Anitta soma 61,3 milhões. Vinicius Júnior fecha o top-5 com seus 59,7 milhões.

Desses cinco nomes, apenas o primeiro e o último representarão o Brasil na Copa do Mundo, entre 11 junho e 19 de julho nos EUA, México e Canadá. A Seleção estreia no dia 13 de junho diante do Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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