Neymar está longe de ser problema ou solução para Seleção

Neymar foi o principal assunto da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Depois de enorme expectativa e meses de debates e controvérsias, o craque do Santos foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti e vai disputar o Mundial pela quarta e última vez.

O retorno de Neymar à Seleção certamente representa um ganho expressivo para os organizadores do maior torneio de futebol do planeta. Mesmo longe da plenitude do seu futebol, ele é capaz de arrastar uma legião de fãs e não há dúvida de que é o mais badalado nome da equipe canarinho.

Além de Neymar, Ancelotti levou outros jogadores cascudos, mas que não atravessam um grande momento. É o caso de Alex Sandro e Danilo, que têm chances de serem até titulares nas laterais. O volante Fabinho foi a opção para a reserva de Casemiro, outro veterano com a Amarelinha.

A trinca de goleiros conta com a experiência de Alisson, Ederson e, principalmente, Weverton, uma das surpresas da lista final. O treinador também apostou em jovens talentos, como Rayan e Endrick, opções para o setor ofensivo, que ainda não completaram 20 anos.

Mais do que nomes, o problema de Ancelotti é chegar ao Mundial com uma equipe minimamente entrosada. O ciclo de preparação para a competição foi uma bagunça e, isso, de certa forma, isenta o treinador de responsabilidade em relação ao resultado final, já que assumiu o comando do barco em meio à tempestade. É dificil que o Brasil consiga voltar ao lugar mais alto do pódio após 24 anos, mas, em torneios, tudo é possível. Ainda mais quando se defende a camisa mais pesada entre as seleções do futebol mundial…

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