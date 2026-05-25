ASSINE JÁ!
Jogada10

Neymar está longe de ser problema ou solução para Seleção

Neymar está longe de ser problema ou solução para Seleção
Neymar está longe de ser problema ou solução para Seleção -

Neymar foi o principal assunto da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Depois de enorme expectativa e meses de debates e controvérsias, o craque do Santos foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti e vai disputar o Mundial pela quarta e última vez.

O retorno de Neymar à Seleção certamente representa um ganho expressivo para os organizadores do maior torneio de futebol do planeta. Mesmo longe da plenitude do seu futebol, ele é capaz de arrastar uma legião de fãs e não há dúvida de que é o mais badalado nome da equipe canarinho.

Além de Neymar, Ancelotti levou outros jogadores cascudos, mas que não atravessam um grande momento. É o caso de Alex Sandro e Danilo, que têm chances de serem até titulares nas laterais. O volante Fabinho foi a opção para a reserva de Casemiro, outro veterano com a Amarelinha.

A trinca de goleiros conta com a experiência de Alisson, Ederson e, principalmente, Weverton, uma das surpresas da lista final. O treinador também apostou em jovens talentos, como Rayan e Endrick, opções para o setor ofensivo, que ainda não completaram 20 anos.

Mais do que nomes, o problema de Ancelotti é chegar ao Mundial com uma equipe minimamente entrosada. O ciclo de preparação para a competição foi uma bagunça e, isso, de certa forma, isenta o treinador de responsabilidade em relação ao resultado final, já que assumiu o comando do barco em meio à tempestade. É dificil que o Brasil consiga voltar ao lugar mais alto do pódio após 24 anos, mas, em torneios, tudo é possível. Ainda mais quando se defende a camisa mais pesada entre as seleções do futebol mundial…

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas