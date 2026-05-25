Gols no segundo tempo castigam o São Paulo durante série sem triunfos

O empate em 1 a 1 com o Botafogo, no último sábado (23/5), no Morumbis, voltou a expor um problema que tem atormentado o São Paulo nesta reta da temporada. A dificuldade para sustentar resultados até o apito final. Mais uma vez, o Tricolor saiu na frente, controlou boa parte do jogo, mas acabou castigado nos minutos finais e ampliou para oito partidas o jejum sem vitórias.

Desde o último triunfo, diante do Mirassol, em 25 de abril, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo acumula cinco empates e três derrotas. Nesse período, além da sequência negativa, o time foi eliminado precocemente pelo Juventude na Copa do Brasil, resultado que culminou na saída de Roger Machado do comando técnico.

Os números ajudam a explicar o momento delicado. Nos últimos oito jogos, o time sofreu 12 gols. Destes, nove aconteceram no segundo tempo, o equivalente a 75% do total. Um dado que reforça a queda de rendimento da equipe após o intervalo.

Dorival Júnior, contratado para tentar recolocar o São Paulo nos trilhos, já sentiu esse problema em seus dois primeiros jogos. Em ambos, o Tricolor abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu manter a vantagem até o fim.

Após o empate com o Botafogo, o treinador admitiu a frustração e destacou a necessidade de recuperar a confiança do elenco.

“Estamos fazendo de tudo para que eles voltem a acreditar que podem alcançar um grande resultado. O jogo de hoje se desenhava para isso pelo que fizemos no primeiro tempo. Tivemos oportunidades muito interessantes, mas não aproveitamos. Sofremos no final, e isso mais uma vez nos penaliza”, lamentou Dorival.

Próximo jogo do São Paulo

Assim, o São Paulo tenta transformar a frustração em reação imediata. A próxima oportunidade para encerrar o jejum será nesta terça-feira (27/5), às 19h, no Morumbis, diante do Boston River, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Uma vitória garante ao Tricolor a classificação direta às oitavas de final.

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