Fluminense vê defesa oscilar em 2026 após ano histórico com menos gols sofridos

O Fluminense atingiu uma marca histórica ao registrar, em 2025, a menor média de gols sofridos do clube neste século. A consistência defensiva do time superou inclusive os números de 2012, ano em que o Tricolor conquistou o Campeonato Carioca e o tetracampeonato brasileiro.

Durante a histórica temporada vitoriosa sob o comando de Abel Braga, a equipe registrou uma excelente média defensiva de 0,87 gol por jogo. Posteriormente, esse recorde foi superado pelo desempenho de 2025, que alcançou a marca expressiva de 0,84 gol por partida.

Contudo, o cenário mudou drasticamente para 2026, principalmente porque a saída do zagueiro Thiago Silva fragilizou o setor recuado do Fluminense. Apesar desse desfalque de peso, a comissão técnica corre contra o tempo com o objetivo de manter a solidez anterior ou, quem sabe, até superar os números passados no decorrer das competições.

Fluminense com números ruins

Essa missão tem se mostrado desafiadora, visto que o time sofreu 36 gols nos 34 jogos disputados até o momento, atingindo uma média atual de 1,06 por partida. Com o objetivo de ajustar o setor, o técnico Luis Zubeldía escalou com frequência a dupla titular.

Dessa forma, ele já utilizou Freytes e Jemmes, assim como alternou entre Freytes e Ignácio. Por outro lado, o treinador mantém Julián Millán, Igor Rabello e o jovem Davi Schuindt como opções imediatas no banco de reservas.

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Top-10 defesa do Fluminense no século

1º 2020 – 54 partidas (52 gols e média de 0.96)

2º 2012 – 70 partidas (61 gols e média de 0.87)

3º 2010 – 63 partidas (61 gols e média de 0.97)

4º 2022 – 71 partidas (65 gols e média de 0.92)

5º 2025 – 79 partidas (67 gols e média de 0.84)

6º 2007 – 61 partidas (68 gols e média de 1.11)

7º 2024 – 67 partidas (68 gols e média de 1.01)

8º 2019 – 71 partidas (70 gols e média de 0.99)

9º 2018 – 68 partidas (71 gols e média de 1.04)

10º 2023 – 72 partidas (74 gols e média de 1.03)

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