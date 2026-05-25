ASSINE JÁ!
Jogada10

Fluminense vê defesa oscilar em 2026 após ano histórico com menos gols sofridos

A consistência defensiva do time superou inclusive os números de 2012

Fluminense vê defesa oscilar em 2026 após ano histórico com menos gols sofridos
Fluminense vê defesa oscilar em 2026 após ano histórico com menos gols sofridos -

O Fluminense atingiu uma marca histórica ao registrar, em 2025, a menor média de gols sofridos do clube neste século. A consistência defensiva do time superou inclusive os números de 2012, ano em que o Tricolor conquistou o Campeonato Carioca e o tetracampeonato brasileiro.

Durante a histórica temporada vitoriosa sob o comando de Abel Braga, a equipe registrou uma excelente média defensiva de 0,87 gol por jogo. Posteriormente, esse recorde foi superado pelo desempenho de 2025, que alcançou a marca expressiva de 0,84 gol por partida.

Contudo, o cenário mudou drasticamente para 2026, principalmente porque a saída do zagueiro Thiago Silva fragilizou o setor recuado do Fluminense. Apesar desse desfalque de peso, a comissão técnica corre contra o tempo com o objetivo de manter a solidez anterior ou, quem sabe, até superar os números passados no decorrer das competições.

Fluminense com números ruins

Essa missão tem se mostrado desafiadora, visto que o time sofreu 36 gols nos 34 jogos disputados até o momento, atingindo uma média atual de 1,06 por partida. Com o objetivo de ajustar o setor, o técnico Luis Zubeldía escalou com frequência a dupla titular.

Dessa forma, ele já utilizou Freytes e Jemmes, assim como alternou entre Freytes e Ignácio. Por outro lado, o treinador mantém Julián Millán, Igor Rabello e o jovem Davi Schuindt como opções imediatas no banco de reservas.

LEIA MAIS: Fluminense se inspira em cenário da Libertadores de 2011 para avançar às oitavas

Top-10 defesa do Fluminense no século

1º 2020 – 54 partidas (52 gols e média de 0.96)
2º 2012 – 70 partidas (61 gols e média de 0.87)
3º 2010 – 63 partidas (61 gols e média de 0.97)
4º 2022 – 71 partidas (65 gols e média de 0.92)
5º 2025 – 79 partidas (67 gols e média de 0.84)
6º 2007 – 61 partidas (68 gols e média de 1.11)
7º 2024 – 67 partidas (68 gols e média de 1.01)
8º 2019 – 71 partidas (70 gols e média de 0.99)
9º 2018 – 68 partidas (71 gols e média de 1.04)
10º 2023 – 72 partidas (74 gols e média de 1.03)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas