Santos faz promoção com ingressos a R$5 para decisão na Sul-Americana

De olho em uma partida decisiva pela Copa Sul-Americana, o Santos lançou uma promoção especial para aumentar a presença de torcedores na Vila Belmiro. O clube anunciou ingressos promocionais a R$ 5 para sócios do plano Sócio Rei em setores específicos do estádio. O duelo contra o Deportivo Cuenca acontece nesta terça-feira (26/5), às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A ação foi adotada após uma procura abaixo do esperado nos primeiros dias de venda. Já os associados do plano Sócio Rei Black continuam com entrada gratuita para a arquibancada.

Internamente, o confronto está sendo tratado como uma verdadeira decisão para o restante da temporada continental do Peixe. Afinal, a equipe comandada por Cuca ainda sonha com a classificação, embora a situação no Grupo D seja delicada.

Com apenas quatro pontos somados, o Santos não tem mais chances de terminar na liderança da chave , posição que garante vaga direta nas oitavas de final. Assim, o objetivo agora é assegurar o segundo lugar e avançar aos playoffs do torneio.

Contudo, para isso, o time precisa vencer o Deportivo Cuenca e ainda torcer por uma combinação favorável de resultados envolvendo o duelo entre San Lorenzo e Deportivo Recoleta.

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