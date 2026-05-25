Adversária do Brasil, Escócia estampa cédula de 20 libras com golaço de McTominay

O escocês Scott McTominay, adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, ganhou uma motivação extra para brilhar na competição. Nesta segunda-feira (25/5), o Banco da Escócia apresentou uma edição limitada de apenas 100 cédulas de 20 libras com a imagem do golaço de bicicleta do meio-campista contra a Dinamarca. Na ocasião, sua seleção venceu por 4 a 2 em Glasgow, pelas Eliminatórias Europeia.

O lance, ocorrido em 18 de novembro de 2025, no Hampden Park, abriu caminho para a classificação do país à Copa de 2026 após uma ausência de 28 anos – a última aparição fora em 1998, no torneio disputado na França. Com o triunfo, a Escócia garantiu a liderança do Grupo C e a vaga direta para o Mundial.

O design da cédula festiva se deu em colaboração com o próprio McTominay e teve ilustração da artista Katie Smith. A nota traz ao fundo a icônica ponte Forth Bridge.

De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, aliás, apenas 50 dessas notas estarão disponíveis ao público, distribuídas por meio de leilões, sorteios e ativações presenciais em Glasgow e Edimburgo. As cédulas, produzidas para coleção têm valor legal e podem ser utilizadas para transações financeiras. Toda a arrecadação terá como destino a instituição de caridade Crisis Scotland, que atua para erradicar a falta de moradia no país até 2040.

A reação de McTominay

Em seu discurso na cerimônia de lançamento da cédula, McTominay mostrou-se honrado com a escolha para promover a ação beneficente.

“Chegar ao maior palco do futebol mundial é algo que todo jogador sonha e sei que isso significa tudo para nossos torcedores. Momentos como esse, aliás, pertencem a todos que acompanham a equipe. Desse modo, ver meu gol estampado em uma nota de banco escocesa é algo incrivelmente especial”, declarou o jogador.

Enquanto a campanha ganha força, a seleção escocesa se prepara para o Mundial. Integrante do Grupo C, o time estreia contra o Haiti e encerra a fase de grupos em 24 de junho de 2026, em Miami, diante da seleção brasileira — repetindo um encontro histórico que já havia ocorrido na Copa de 1998.

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