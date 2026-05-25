Craque do Panamá deixa final do Mexicano chorando e acende alerta para a Copa do Mundo

Adversário do Brasil no amistoso do próximo domingo (31), o Panamá vive momentos de apreensão às vésperas da Copa do Mundo. Afinal, Adalberto “Coco” Carrasquilla, um dos principais jogadores da seleção, deixou o gramado lesionado no começo do segundo tempo da derrota do Pumas, seu clube, para o Cruz Azul, na decisão do Campeonato Mexicano, na noite deste domingo (24).

Aos 11 minutos do primeiro tempo, o meia sofreu uma falta de Amaury García. De imediato, Carrasquilla levou a mão à região do adutor da perna esquerda. Após receber atendimento médico, o jogador deixou a partida chorando. No banco de reservas, fez um sinal de rompimento para um integrante da comissão técnica.

Até a publicação da reportagem, nem o Pumas e nem a Federação Panamenha haviam se pronunciado sobre a lesão do jogador. Entretanto, nas redes sociais, panamenhos aguardam com apreensão a definição se terão o grande craque da seleção na disputa da Copa do Mundo. A convocação do técnico Thomas Christiansen está programada para acontecer nesta terça-feira (26).

El mediocampista de Pumas Adalberto Carrasquilla posiblemente sufrió un tirón o rotura en los aductores (Distensión muscular). Vamos a esperar el parte médico. El panameño es pieza clave en la selección canalera. #Telebunker pic.twitter.com/zwyueVhwxd — telebunker (@telebunker_) May 25, 2026

Carrasquilla se tornou o principal jogador dos Canalleros neste último ciclo. Inclusive, em 2023, recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa Ouro, no vice-campeonato do Panamá no torneio, e ainda recebeu a Bola de Ouro da Concacaf na temporada. Ao todo, o meia já atuou em 72 partidas pela seleção, com três gols e nove assistências.

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