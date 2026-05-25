Flamengo confirma fratura de Jorginho

O Flamengo, por meio de boletim de imprensa divulgado na tarde desta segunda-feira (25/5), anunciou a lesão do volante Jorginho. O camisa 21, afinal, teve fratura constatada no dedão do pé direito e vira desfalque na equipe carioca.

Segundo o boletim, a lesão se deu durante o jogo contra o Palmeiras, no último sábado (23/5), no Maracanã, em derrota por 3 a 0. Dessa forma, Jorginho está fora do jogo desta terça-feira (26/5) contra o Cusco (PER), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores.

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O Rubro-Negro, porém, não confirma se o jogador terá condições de atuar no sábado (30/5) contra o Coritiba. Tal partida também ocorre no Maracanã, valendo pela 18ª rodada do Brasileirão. Caso ele fique fora, seria o décimo desfalque do time para o jogo, que marca a despedida do futebol brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo.

O Flamengo salientou que esta foi a sexta fratura em um jogador em menos de seis meses desta temporada, lembrando que em nenhum dos casos o adversário que cometeu a falta geradora da lesão levou cartão vermelho. Por fim, o clube também lembra que é o time com mais expulsões no Brasileirão (seis, sendo cinco diretas), mas que em nenhum caso o adversário precisou sair de campo por contusão.





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