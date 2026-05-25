Com recorde, Kaio Jorge transforma artilharia em imagem e vira ativo valioso do Cruzeiro

Kaio Jorge deixou o status de promessa observada pelo Cruzeiro para ocupar um espaço estratégico dentro do clube. Recordista de feitos importantes na Toca da Raposa, o atacante transformou artilharia em protagonismo esportivo, força de imagem e ativo valorizado no mercado, cenário que ganhou novo peso após o recorde alcançado no Mineirão.

O gol marcado na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no último domingo (24), colocou o centroavante em um lugar simbólico para a história recente celeste. Com 31 gols no novo Mineirão, ele superou Arrascaeta, atualmente no Flamengo, e se tornou o maior artilheiro do estádio desde a reforma.

A marca consolida o movimento que o Cruzeiro já vinha fazendo internamente desde o auge na temporada passada. O atacante passou a reunir presença constante, protagonismo ofensivo e impacto direto nos resultados, ampliando não apenas o peso esportivo do jogador, mas também sua relevância como imagem do projeto da Raposa.

Kaio Jorge na temporada

Os números em 2026 sustentam esse cenário. O atacante disputou 25 partidas, iniciou 20 como titular, marcou 12 gols e deu uma assistência. Ou seja, média de 0,52 participação em tento por jogo e 142 minutos em campo.

Esse desempenho ofensivo também aparece em outros indicadores: o camisa 19 soma 54 finalizações (22 no alvo) além de 1 grande chance criada e média de 0,7 passe decisivo por jogo. O recorte reforça um perfil mais finalizador do que construtor de jogadas.

Comparações com nomes do Brasileirão

Esse conjunto o coloca em comparativo com outros nomes de destaque no Brasileirão. Enquanto o atleta celeste soma quatro gols na competição, Pedro aparece com nove tentos e três assistências em 16 jogos. Vitor Roque, outro exemplo de impacto no cenário nacional, surge com três bolas na rede em sete partidas.

Uma das revelações do Brasileiro, Carlos Vinícius, do Grêmio, aparece com nove gols em 16 partidas do torneio. Já Danilo soma sete tentos e duas assistências nos 12 jogos disputados pelo Botafogo na competição.

A leitura do desempenho ofensivo ajuda a entender também a diferença de perfil. Isso porque o atacante celeste surge como atacante de definição e impacto nas jogadas decisivas, enquanto outros nomes da elite apresentam participação mais associativa.

Valorização da imagem

Fora de campo, o crescimento ganhou reflexo imediato no posicionamento do Cruzeiro no mercado. O clube chegou a recusar investidas do Flamengo no atleta em pelo menos três oportunidades. Para se ter ideia, uma das ofertas ultrapassou 30 milhões de euros, e outra incluiu Everton Cebolinha na negociação.

O Cruzeiro recusou todas as propostas e reforçou publicamente o tamanho de Kaio Jorge dentro do planejamento celeste.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.