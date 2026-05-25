Saiba quanto a GDA Luma aportaria no Botafogo a longo prazo

Cotado para ser o novo investidor da SAF Botafogo, o fundo GDA Luma aportaria 85 milhões de euros (R$ 495,6 milhões) a longo prazo no clube. A informação é do site “Uol”.

A curto prazo, o Botafogo receberia 15 milhões de euros (R$ 87 milhões) da GDA. Com esta quantia, somada à provável venda do volante Danilo, o Mais Tradicional conseguiria, enfim, fechar o ano no azul. O clube também conta com valores da Eagle/Lyon ainda previstos para a temporada.

O acordo recente de paz entre a Eagle/Ares, dona de 90% do futebol, mas sem direito de votos em assembleias, e o quadro associativo do Glorioso, o controlador atual da SAF, aproximou, aliás, a GDA ainda mais do Botafogo.

João Paulo Magalhães Lins, presidente do social, colocará, então, a proposta da GDA Luma para votação do Conselho Deliberativo. Aprovada, ele só terá o trabalho de assiná-la.

O Botafogo também recebeu ofertas de John Textor, de um fundo de investimentos texano e de uma rede multiclubes pela compra da SAF. Mas a GDA esteve sempre à frente na concorrência.

Sobre o interesse da GDA no Botafogo

A GDA tem como especialidade atacar “ativos podres”. Em outras palavras, empresas que podem ser adquiridas por valores abaixo do mercado por conta de problemas financeiros. Mas com um alto potencial para reestruturação.

Em fevereiro deste ano, Textor, ainda à frente da SAF, conseguiu aprovar um empréstimo de 25 milhões de dólares (R$ 124 milhões) justamente da GDA, mas com juros elevados. Com a grana, o Botafogo saiu do transfer ban por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) pela aquisição do meia Almada, em junho de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.