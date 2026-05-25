Renato Gaúcho se pronuncia após derrota do Vasco

O técnico Renato Gaúcho se pronunciou pela primeira vez após a acachapante derrota do Vasco por 3 a 0 perante o Red Bull Bragantino, no último domingo (24/5), em São Januário. Nesta segunda-feira (25/5), dia seguinte ao revés pelo Brasileirão, o comandante foi às redes sociais para lamentar o resultado negativo.

O treinador de 63 anos tratou a noite do domingo como “lamentável” e projetou os próximos dois duelos do cruz-maltino. Afinal, a equipe enfrenta o Barracas Central (ARG) na quarta-feira (27/5) pela Sul-Americana e, depois, encara o Atlético-MG, no domingo (31/5), pelo Brasileirão. Ambos os duelos, aliás, em São Januário.

LEIA MAIS: Vai cair? Entenda como está a situação de Renato Gaúcho no comando do Vasco

“Foi uma noite lamentável. Nada saiu como planejado e infelizmente perdemos um jogo em casa que poderia nos colocar em uma posição melhor na tabela. Agora é continuar trabalhando e focar na classificação de quarta-feira pela Sul-Americana. Depois disso, vamos pensar no jogo de domingo, em casa, pelo Brasileiro”, publicou o comandante.

Show de horrores do Vasco em São Januário

Renato foi um dos pivôs da histórica (negativamente) noite em São Januário. Quando o Vasco sofreu o terceiro gol, aos 28′ da etapa final, torcedores começaram a xingar o treinador, que se voltou para as arquibancadas como quem perguntasse se a culpa era só dele. Assim, copos foram lançados em sua direção, com as caixas de som de São Januário pedindo que não arremessassem objetos no campo.

Ao apito final, Renato se dirigiu ao vestiário, mas não apareceu para dar entrevista coletiva. Em seu lugar, o diretor Admar Lopes e o capitão Thiago Mendes falaram com a imprensa, explicando que optaram por preservar o treinador em momento de estresse, visto que o mesmo se sentiu muito afetado com as críticas e xingamentos durante a derrota. Na coletiva, Admar reafirmou a confiança no trabalho do treinador, contratado em março de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.