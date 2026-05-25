Domínguez expõe problemas do Atlético dentro de campo: “Temos que defender melhor”

O técnico Eduardo Domínguez voltou a demonstrar preocupação com o desempenho defensivo do Atlético após a derrota para o Corinthians, no último domingo (24), pelo Brasileirão. Durante a coletiva em Itaquera, o treinador argentino admitiu que o clube precisa realizar ajustes no elenco e confirmou que terá conversas com a diretoria sobre possíveis reforços para a sequência da temporada.

Embora evitasse aprofundar detalhes sobre nomes ou posições específicas, “Barba” deixou claro que o setor defensivo tem sido uma das maiores dores de cabeça da comissão técnica. Afinal, o Galo sofreu gols em praticamente todos os jogos recentes e segue distante do momento que costumava viver no campeonato.

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Treinador admite preocupação defensiva

Durante a entrevista coletiva, o comandante alvinegro destacou que o Atlético precisa encontrar equilíbrio coletivo para conseguir brigar pelas primeiras posições da tabela. Neste momento, o clube ocupa a 12ª colocação, com 21 pontos conquistados. Até aqui, foram 21 gols marcados e 23 sofridos, resultando em -2 no saldo.

“Ajustar temos que ajustar, a diretoria sabe. Então temos que sentar, pensar e conversar. Sei que é quase uma normalidade do futebol de hoje, mas, em 15 jogos, passar só uma vez com a defesa invicta me parece que é muito. Temos que defender melhor”, declarou.

Domínguez reforçou que times competitivos normalmente se destacam justamente pela consistência sem a bola. Enquanto isso, o Atlético ainda tenta encontrar estabilidade em meio às oscilações da temporada.

“Fazemos gols, mas também sofremos muitos. Se em toda partida temos que fazer quatro ou cinco gols para vencer, teríamos que trabalhar apenas a parte ofensiva. Geralmente, os times que brigam pela parte de cima da tabela são os que sofrem menos gols”, concluiu o treinador.

O Atlético, desse modo, volta as atenções para os próximos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo, enquanto a diretoria avalia possíveis reforços para tentar corrigir os problemas do elenco. O Galo decide a classificação para a próxima fase da Sul-Americana contra o Puerto Cabello-VEN, nesta quarta (27), ás 19h (de Brasília), na Arena MRV. Em seguida, faz o último jogo fora de casa contra o Vasco, no domingo (31), ás 16h, pelo Brasileirão.

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