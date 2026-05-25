Após nove meses, Villasanti retorna de lesão e mira Copa do Mundo

Após nove meses afastado dos gramados, O nome do volante Villasanti retornou à lista de relacionados do Grêmio. Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em agosto do ano passado, o paraguaio ficou no banco de reservas na vitória sobre o Santos, pelo Brasileirão, no último sábado (23).

O atleta acelerou o processo de reabilitação justamente para manter vivo o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, na América do Norte. O gremista estava de molho há 279 dias.

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Paraguaio pode atuar antes da Copa

O volante voltou a treinar normalmente com o restante do elenco na última terça-feira. A comissão técnica ainda avaliava o melhor momento para reintegrá-lo aos jogos, no entanto a boa resposta física durante os treinamentos acabou antecipando o retorno à lista de relacionados.

Cogitado pela imprensa como nome certo para o Mundial, a tendência é que Villasanti tenha sua primeira oportunidade em campo nesta terça-feira (26), diante do City Torque, pela Copa Sul-Americana, jogando em casa. O técnico Luís Castro, por outro lado, comentou sobre a possibilidade de utilização do volante.

“O Villasanti pode ganhar minutos. Se trabalhar para ganhar os minutos e for melhor que os colegas no treino, adquire minutagem (dentro de campo). Se ele não estiver ao nível dos colegas e os colegas estiverem melhor que ele, não ganha”, afirmou o treinador gremista.

O atleta se lesionou em 17 de agosto de 2025, durante partida contra o Atlético, na Arena MRV. Na ocasião, rompeu o ligamento cruzado anterior e também lesionou o menisco do joelho esquerdo. Desde então, o volante passou por longo processo de recuperação no CT Luiz Carvalho. Em março, voltou aos trabalhos no gramado sob supervisão da fisioterapia. E logo depois, em maio, intensificou as atividades com bola antes de sua liberação.

Além do retorno às opções do treinador português, o jogador, por outro lado, se prepara para se apresentar à Seleção Paraguaia nos próximos dias. De acordo com a imprensa local, os atletas começam a chegar em Assunção, na capital do país, ainda nesta semana.

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