Sinisterra afirma desejo de seguir no Cruzeiro: “Eu quero ficar”

O atacante Luis Sinisterra, autor de um dos gols da vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense, afirmou que quer permanecer na Toca da Raposa. Após a partida no Mineirão, o colombiano revelou que as conversas entre a Raposa e o Bournemouth, da Inglaterra, avançaram nos últimos dias e indicou que a situação deve ter desfecho em breve.

Emprestado ao Cabuloso nesta temporada, o atacante demonstrou satisfação com o ambiente encontrado em Belo Horizonte. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando para concluir a permanência definitiva do jogador, considerada prioridade para a sequência do projeto celeste.

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Colombiano abre o jogo sobre permanência

Na saída do gramado, Sinisterra comentou sobre o andamento das negociações e afirmou o desejo de continuar defendendo a camisa celeste após o fim do empréstimo.

“Estão caminhando bem, estão avançadas, tudo alinhado. Acho que nos próximos dias vai ser definido. Eu quero ficar, claro. Estou contente aqui. Desde o primeiro momento, o Cruzeiro me recebeu. Me sinto em casa. Nos próximos dias, vamos continuar a falar. Mas estou contente com o apoio da torcida, comissão sempre está falando que quer continuar”, completou.

O Cabuloso mantém confiança no potencial do atacante colombiano apesar das dificuldades físicas desde sua chegada. Afinal, o clube investiu pesado na negociação junto ao Bournemouth. O clube desembolsou 2,5 milhões de euros pelo empréstimo, enquanto a obrigação de compra de parte dos direitos econômicos em 3,5 milhões fixados, valor este que o Cruzeiro pagará parceladamente.

Até aqui, Sinisterra disputou 21 partidas com a camisa da Raposa, marcando três gols e distribuindo uma assistência. No entanto, o atacante sofreu quatro lesões musculares ao longo da temporada, fator que dificultou uma sequência maior entre os titulares.

O colombiano, dessa forma, tenta ganhar ritmo justamente na reta decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo. O Cruzeiro ainda terá dois compromissos importantes em casa: contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores nesta quinta (28), e, por fim, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (31).

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