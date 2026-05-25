Martinelli treina com o elenco e avança em recuperação no Fluminense

O Fluminense teve uma novidade importante no treinamento desta segunda-feira (25). Afinal, o volante Martinelli participou da atividade com o restante do elenco pela primeira vez, no CT Carlos Castilho, após se recuperar de lesão.

Dessa forma, o jogador está recuperado de uma lesão grau 3 na coxa esquerda. Ele não entra em campo desde o dia 23 de abril, em jogo contra o Operário, na Copa do Brasil, A expectativa inicial era de retorno entre seis e oito semanas, só depois da Copa do Mundo (que tem início no dia 11 de junho).

Na última semana, o atleta voltou a treinar com bola, mas, inicialmente, separado do plantel na última semana. Isso porque as atividades não previam contato com outros companheiros, segundo o portal “ge”. Apesar de avançar na recuperação, Martinelli ainda não tem previsão de volta aos gramados.

Por fim, o Tricolor mede forças com o La Guaira nesta quarta-feira (27), que vale vaga nas oitavas de final da Libertadores. No domingo, às 20h30 (de Brasília). estará em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

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