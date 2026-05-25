Presidente do México diz que EUA se recusou a receber seleção do Irã

Uma das grandes polêmicas destes meses pré-Copa do Mundo foi sobre a participação da seleção do Irã na competição. Em um momento, a presença dos iranianos no Mundial foi colocadada em xeque por conta das desavenças políticas com os Estados Unidos, mas eles estarão em sua quarta Copa do Mundo consecutiva.

Contudo, a presença do Irã na Copa do Mundo terá um asterisco: a delegação iraniana não ficará com sua base nos Estados Unidos, onde a maioria das seleções vão criar raízes. O Irã ficará hospedado no México, e a presidente do país, Claudia Sheinbaum, afirmou que vai receber os iranianos com carinho, e revelou também que os EUA se recusaram a ser base do Irã para a Copa.

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“Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana fique com base lá. Então, eles nos perguntaram: ‘Podemos ficar no México?’ Nós dissemos que sim, sem problema. Não temos motivo para negar a eles a possibilidade de permanecer no México”, disse a presidente.

Com isso, apesar de disputar os três jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, o Irã ficará com base na cidade de Tijuana, no México, e que faz fronteira com os EUA.

Mehdi Taj, presidente da federação de futebol do Irã, também afirmou que a mudança de sede para o México também ajudará a evitar complicações relacionadas a vistos dos jogadores, e que a delegação poderá viajar tranquilamente com voos da Iran Air, maior companhia aérea do país.

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