Organizadas do Vasco cobram jogadores no CT

Membros de torcidas organizadas do Vasco como Força Jovem e Ira Jovem estiveram na porta do CT Moacyr Barbosa nesta segunda-feira (25/5), dia seguinte ao revés por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada do Brasileirão. Os torcedores cobraram diretamente o elenco cruz-maltino, que perdeu a terceira partida consecutiva na temporada, totalizando dez gols sofridos.

Os membros chegaram ao CT por volta das 13h40 (de Brasília) e estenderam uma faixa do lado de fora com os dizeres: “Jogaremos de graça e melhor que eles”. De acordo com imagens do “Podcast Cruzmaltino”, os torcedores abordavam os jogadores que chegaram de carro para o treino de “recovery” desta segunda.

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Thiago Mendes, capitão da equipe e responsável por realizar a entrevista coletiva após o jogo contra o RB Bragantino ao lado do diretor Admar Lopes foi um dos parados para “conversar”. O presidente da Força Jovem, Betinho, tomava as rédeas da cobrança. Um dos mais cobrados, aliás, foi Marino Hinestroza, das principais contratações do time para a temporada. O colombiano, afinal, ainda não correspondeu à expectativa. O centroavante David, dos mais longevos do atual elenco, também parou para ouvir reclamações dos torcedores, em conversa que durou ao menos três minutos.

Outro jogador que parou em seu carro para conversar foi Barros, cria da base. Considerado titular ao lado de Thiago Mendes, o jogador também ouviu e contra-argumentou com os membros. O Vasco agora se prepara para o jogo contra o Barracas Cetral (ARG), marcado para esta quarta-feira (27/5), em São Januário, pela Copa Sul-Americana.

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