Ramón Sosa, do Palmeiras, inicia transição física e faz atividades com bola

Após a vitória sobre o Flamengo, o Palmeiras se reapresentou, na manhã desta segunda-feira (25), e iniciou a preparação para a partida contra o Junior Barranquilla-COL pela Libertadores. O confronto está marcado para quinta-feira (28), às 19h, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos do torneio continental.

Dessa forma, os titulares diante do Rubro-Negro, entre eles Paulinho, fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. Por outro lado, o restante do elenco foi a campo e realizou, em princípio, um trabalho de seis contra seis em dimensões reduzidas. Em seguida, houve uma movimentação com ênfase em enfrentamentos, aproximações e marcações.

Fora da equipe nas últimas semanas por uma entorse no tornozelo esquerdo, Ramón Sosa iniciou o período de transição no gramado e fez atividades com bola, tiros de corridas e mudanças de direções.

Além disso, Bruno Fuchs, Vitor Roque e Benedetti ficaram na parte interna do centro de excelência, enquanto Piquerez foi liberado para encerrar o seu tratamento no centro de treinamento da Seleção Uruguaia.

Por fim, o Alviverde precisa da vitória para se classificar às oitavas de final da Libertadores e ainda sonha com o primeiro lugar do grupo. Para isso, necessita vencer o time colombiano e torcer por um tropeço do Cerro Porteño, do Paraguai.

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