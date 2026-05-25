Milan demite Allegri e inicia grande reformulação após temporada frustrante

O Milan anunciou nesta segunda-feira (25) uma verdadeira reformulação interna após o fracasso na temporada. A derrota por 2 a 1 para o Cagliari, em pleno San Siro, na última rodada do Campeonato Italiano, confirmou a ausência da equipe na próxima Champions e acelerou uma decisão drástica da diretoria comandada por Gerry Cardinale. O clube oficializou as saídas do técnico Massimiliano Allegri, do CEO Giorgio Furlani, do diretor esportivo Igli Tare e do diretor técnico Geoffrey Moncada.

A falha na briga por vaga na Champions foi considerada o ponto final para um projeto que já vinha sendo bastante questionado nos bastidores. A avaliação interna é de que a equipe ficou muito abaixo das expectativas na reta decisiva da temporada, principalmente após passar boa parte do campeonato entre os primeiros colocados da tabela.

Contratado no início da temporada para substituir Sérgio Conceição e iniciar um novo ciclo no clube, Allegri deixa o comando após não conseguir atingir o principal objetivo esportivo do Milan. O treinador ficou como um dos grandes responsáveis pela queda de rendimento da equipe nos meses finais. Com isso, nomes como Marco Silva já começam a surgir entre os possíveis substitutos.

Além da troca no comando técnico, o Milan também decidiu mexer profundamente na estrutura administrativa e esportiva do clube. Giorgio Furlani, que ocupava o cargo de CEO desde 2022, também deixou o clube apesar dos resultados financeiros positivos apresentados durante sua gestão. Internamente, porém, a diretoria entendia que alguns investimentos recentes no mercado não deram o retorno esperado.

Igli Tare, contratado apenas no início da temporada para assumir a direção esportiva, também deixa o clube. A permanência do dirigente já era considerada improvável mesmo em caso de classificação para a Champions. Geoffrey Moncada, responsável pelo departamento de scouting e pela direção técnica, completa a lista de saídas confirmadas.

Milan tenta explicar as decisões

Em comunicado oficial, o Milan classificou a temporada como um “fracasso inequívoco” e afirmou que chegou o momento de iniciar uma ampla reorganização no departamento de futebol. O clube informou ainda que novos anúncios sobre a reformulação devem acontecer nas próximas semanas, visando a preparação para a temporada 2026/27.

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