Coritiba x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta segunda-feira (24/5), Coritiba e Bahia se enfrentam, às 20h, de Brasília, no Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão. As duas equipes estão coladas na tabela. Afinal, ambas possuem 23 pontos, mas o Tricolor fica na sétima colocação por conta dos cartões amarelos. Entretanto, o Coxa vive um momento melhor, já que vem de vitória fora de casa contra o Santos. Por outro lado, o Esquadrão acumula cinco jogos sem vencer no campeonato.

A jornada esportiva da Voz do Esporte abre os trabalhos a partir das 18h30 para acompanhar este grande duelo. Cesar Tavares assume o microfone para narrar cada lance e ditar o ritmo da partida.