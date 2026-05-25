Com quatro jogadores do Brasileirão, Colômbia anuncia convocados para a Copa do Mundo

A Colômbia anunciou na tarde desta segunda-feira (25) os 26 jogadores convocados para defender a seleção na Copa do Mundo. Entre os atletas, estão quatro que atuam no Brasileirão. Jorge Carrascal, do Flamengo, Jhon Arias, do Palmeiras, Andrés Gómez, do Vasco, e Juan Camilo Portilla, do Athletico.

Com relação à pré-lista, que continha 13 jogadores do futebol brasileiro, nove ficaram de fora. Chama a atenção a ausência de Rafael Borré, do Inter, presente durante a maior parte do ciclo, e Kevin Viveros, do Furacão, artilheiro do Brasileirão. Ambos acabaram sendo preteridos por Cucho Hernández, do Real Betis.

Além deles, Carlos Cuesta e Johan Rojas, do Vasco, Jordan Barrera, do Botafogo, Carbonero, do Colorado, Sebastián Gómez, Mendoza, do Athletico, e Nestor Villarreal, do Cruzeiro, ficaram de fora da lista final.

O elenco colombiano conta com atletas experientes. O principal deles é James Rodríguez, que atualmente defende o Minnesota United, dos Estados Unidos, e vai para o seu terceiro Mundial. Outro nome que chama atenção é o de Luis Díaz, atacante do Bayern de Munique.

A Colômbia está no Grupo K da Copa, junto com Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A estreia dos Cafeteros será contra os asiáticos, no dia 17 de junho. Antes disso, a seleção realiza amistosos preparatórios contra a Costa Rica, no dia 1º, e contra a Jordânia, no dia 7.

Confira a lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo:

Goleiros

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MEX)

David Ospina – Atlético Nacional

Defensores

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

Davinson Sánchez – Galatasaray (TUR)

Deiver Machado – Nantes (FRA)

Jhon Lucumí – Bologna (ITA)

Johan Mojica – Mallorca (ESP)

Santiago Arias – Independiente (ARG)

Yerry Mina – Cagliari (ITA)

Willer Ditta – Cruz Azul (MEX)

Meias

Gustavo Puerta – Racing (ARG)

James Rodríguez – Minnesota United (EUA)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – Palmeiras

Jorge Carrascal – Flamengo

Juan Camilo Portilla – Athletico

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Richard Ríos – Benfica (POR)

Atacantes

Carlos Gómez – Vasco

Jhon Córdoba – Krasnoda (RUS)

Juan Camilo Hernández – Betis (ESP)

Luis Díaz – Bayern de Munique (ALE)

Luis Suárez – Sporting (POR)

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