Com quatro jogadores do Brasileirão, Colômbia anuncia convocados para a Copa do Mundo

A Colômbia anunciou na tarde desta segunda-feira (25) os 26 jogadores convocados para defender a seleção na Copa do Mundo. Entre os atletas, estão quatro que atuam no Brasileirão. Jorge Carrascal, do Flamengo, Jhon Arias, do Palmeiras, Andrés Gómez, do Vasco, e Juan Camilo Portilla, do Athletico.
Com relação à pré-lista, que continha 13 jogadores do futebol brasileiro, nove ficaram de fora. Chama a atenção a ausência de Rafael Borré, do Inter, presente durante a maior parte do ciclo, e Kevin Viveros, do Furacão, artilheiro do Brasileirão. Ambos acabaram sendo preteridos por Cucho Hernández, do Real Betis.
Além deles, Carlos Cuesta e Johan Rojas, do Vasco, Jordan Barrera, do Botafogo, Carbonero, do Colorado, Sebastián Gómez, Mendoza, do Athletico, e Nestor Villarreal, do Cruzeiro, ficaram de fora da lista final.
O elenco colombiano conta com atletas experientes. O principal deles é James Rodríguez, que atualmente defende o Minnesota United, dos Estados Unidos, e vai para o seu terceiro Mundial. Outro nome que chama atenção é o de Luis Díaz, atacante do Bayern de Munique.
A Colômbia está no Grupo K da Copa, junto com Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A estreia dos Cafeteros será contra os asiáticos, no dia 17 de junho. Antes disso, a seleção realiza amistosos preparatórios contra a Costa Rica, no dia 1º, e contra a Jordânia, no dia 7.
Confira a lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo:
Goleiros
Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
Camilo Vargas – Atlas (MEX)
David Ospina – Atlético Nacional
Defensores
Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)
Davinson Sánchez – Galatasaray (TUR)
Deiver Machado – Nantes (FRA)
Jhon Lucumí – Bologna (ITA)
Johan Mojica – Mallorca (ESP)
Santiago Arias – Independiente (ARG)
Yerry Mina – Cagliari (ITA)
Willer Ditta – Cruz Azul (MEX)
Meias
Gustavo Puerta – Racing (ARG)
James Rodríguez – Minnesota United (EUA)
Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
Jhon Arias – Palmeiras
Jorge Carrascal – Flamengo
Juan Camilo Portilla – Athletico
Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
Kevin Castaño – River Plate (ARG)
Richard Ríos – Benfica (POR)
Atacantes
Carlos Gómez – Vasco
Jhon Córdoba – Krasnoda (RUS)
Juan Camilo Hernández – Betis (ESP)
Luis Díaz – Bayern de Munique (ALE)
Luis Suárez – Sporting (POR)
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