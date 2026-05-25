Jefté, do Palmeiras, celebra assistência contra o Flamengo: “Muito gratificante”

Em pleno Maracanã lotado, o Palmeiras teve uma atuação consistente e bateu o Flamengo, adversário direto na briga pelo título. Assim, o elenco, agora, vira a chave para última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Junior Barranquilla-COL, no Allianz Parque. Responsável pela assistência para o gol de Paulinho, Jefté destacou o lance em uma partida decisiva.

“Tenho entrado em alguns jogos e aproveitado bem os minutos que estou jogando. A gente trabalha bastante no dia a dia e a assistência é fruto disso, do nosso trabalho nos treinamentos. Fiquei muito feliz porque sei o quanto somos cobrados aqui por estar no Palmeiras, que é um clube gigante. Poder contribuir com assistência para uma grande vitória, para mim, foi muito gratificante. É agradecer a equipe também por ter feito um grande jogo”, disse o camisa 6 alviverde, que soma 26 partidas pelo Verdão, sendo 13 na atual temporada.

“Será um jogo difícil na Libertadores, a gente sabe, mas temos todas as condições de ganhar e classificar. A torcida vem nos apoiando, sempre incentivando, torcendo e não será diferente na quinta-feira. Eles vão fazer um grande show e, se Deus quiser, vamos conseguir a classificação”, concluiu.

Questões físicas do elenco alviverde

Os titulares diante do Rubro-Negro, entre eles Paulinho, fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. Por outro lado, o restante do elenco foi a campo e realizou, em princípio, um trabalho de seis contra seis em dimensões reduzidas. Em seguida, houve uma movimentação com ênfase em enfrentamentos, aproximações e marcações.

Fora da equipe nas últimas semanas por uma entorse no tornozelo esquerdo, Ramón Sosa iniciou o período de transição no gramado e fez atividades com bola, tiros de corridas e mudanças de direções.

Além disso, Bruno Fuchs, Vitor Roque e Benedetti ficaram na parte interna do centro de excelência, enquanto Piquerez foi liberado para encerrar o seu tratamento no centro de treinamento da Seleção Uruguaia.

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