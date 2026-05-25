Botafogo terá novidade antes da parada para a Copa do Mundo

O Botafogo divulgou, nesta segunda-feira (25), os relacionados para os jogos contra o Caracas e Bahia, os dois próximos compromissos do Glorioso antes, aliás, da parada para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Com novidades, o Glorioso visita os venezuelanos em Caracas, na quarta-feira (27), pela Copa Sul-Americana. Depois, o Mais Tradicional viaja a Salvador, onde pega o Bahia, pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro, a grande prioridade da semana.

A principal novidade é a incorporação do atacante Martins à lista. Ainda neste mês, ele sofreu um estiramento muscular durante o empate com o Atlético Mineiro por 1 a 1, na Arena MRV, também pelo Brasileirão. Outro retorno é o do volante Newton, também recuperado de contusão. O Glorioso, porém, não detalhou a lesão do cabeça de área.

O lateral-direito Ponte, o lateral-esquerdo Telles e o volante Medina cumpriram suspensão contra o São Paulo e também reforçam o Botafogo nestes dois cotejos. O zagueiro Bastos, por sua vez, está fora, assim como Danilo, “sem cabeça” para defender o Mais Tradicional e afastado pela comissão técnica.

Líder do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Botafogo já se garantiu nas oitavas de final. Na Venezuela, o time tem apenas a missão de defender a melhor campanha geral da competição internacional. Já no Brasileirão, o Botafogo é o décimo colocado, com 22 pontos. O Glorioso, no entanto, tem um jogo a menos.

Veja os relacionados do Botafogo

Goleiros: Neto, Link e Raul

Defensores: Telles, Anthony, Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Ponte, Vitinho e Ythallo.

Meio-campistas: Newton, Wallace Davi, Valle, Medina, Edenilson, Huguinho, Montoro e Santi.

Atacantes: Cabral, Ramos, Tucu, Toledo, Villalba, Barrera e Martins.

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