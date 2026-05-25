Saldívia falha pelo terceiro jogo seguido e escancara problema no Vasco

Uma das contratações do Vasco para a temporada 2026, o zagueiro Alan Saldívia confirmou as preocupações do torcedor cruz-maltino. Nome antigo na lista de scout do clube, o jogador chegou a pedido do ex-técnico Fernando Diniz, mas já virou um dos principais alvos do torcedor, irritado com o péssimo momento do time na temporada.

E não é à toa. Afinal, o uruguaio falhou pelo terceiro jogo consecutivo, escancarando o principal problema do Vasco nos últimos 25 anos: a defesa. A sequência iniciou na vitória por 2 a 1 sobre o Audax Italiano (CHL), pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no dia 6 de maio, no Chile. Na ocasião, logo aos 5 minutos de jogo, o zagueiro recuou forte demais para o goleiro Daniel Fuzato e marcou contra. Lembrando que, no jogo em questão, ele foi capitão do time pela primeira vez. O Cruz-Maltino viraria o jogo com gols de Spinelli e Matheus França.

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Falhas viram problema no Vasco

Depois, outra falha que “passou batida” por conta do resultado positivo (no caso, a classificação). Contra o Paysandu, pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino abrira 2 a 0 em São Januário, ampliando a vantagem para quatro gols após vencer também por 2 a 0 em Belém. No entanto, o torcedor ficou preocupado com dois gols em “sequência”. No último lance do primeiro tempo, o Papão descontou. E no primeiro minuto da etapa final, Saldívia marcou mais um gol contra, com o placar ficando em 2 a 2. A vaga, no fim, foi vascaína, mas o alerta estava ligado.

Por fim, no jogo contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (24/5), o uruguaio substituiu Cuesta, suspenso pela expulsão direta no 4 a 1 sofrido para o Inter, e voltou a falhar. Na etapa final, o técnico Renato Gaúcho precisou retirar JV Mutano, lateral-direito improvisado por conta das ausências de Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Breno Vereza, todos machucados. Assim, colocou Hugo Moura a campo, com o volante atuando como zagueiro e Saldívia deslocado para a lateral. No primeiro lance após tal mudança, Saldívia subestimou a corrida de Fernando Santos e precisou recuar para Léo Jardim. Sem força, porém, com o camisa 11 dando um drible da vaca no arqueiro e agradecendo ao presente marcando o terceiro gol em São Januário.

Contratado por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 6,5 milhões na cotação da época) junto ao Colo-Colo (CHL), o zagueiro já tem 20 partidas pelo Vasco, com três gols contra. Com ele em campo, o time tem 50% de aproveitamento, com oito vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 23 gols sofridos.

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