Internacional perde Bernabei e liga alerta antes da pausa para a Copa

O técnico Paulo Pezzolano ganhou novos problemas para o último compromisso do Internacional antes da pausa da Copa do Mundo. O Colorado não poderá contar com Bernabei na partida contra o Bragantino, no próximo domingo (31), às 11h, em Bragança Paulista, pela 18ª rodada do Brasileirão.

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O argentino, que vinha atuando pela esquerda do ataque, recebeu um cartão vermelho no revés para o Vitória, no último domingo (24), no Barradão, ao receber o segundo amarelo em dividida com Marinho, aos 43 minutos do segundo tempo. Portanto, cumprirá suspensão automática no próximo jogo.

Pezzolano acompanha situação física do elenco

Além de Bernabei, o treinador colorado também monitora a situação do zagueiro Juninho. O defensor deixou o gramado após sentir fortes cãibras após uma dividida. Enquanto isso, o DM segue acompanhando outros nomes importantes do elenco. Rochet, que trata uma lombalgia, e o volante Ronaldo, com quadro gripal, ainda estão sob avaliação.

Por outro lado, o volante Paulinho já está liberado para retornar aos treinamentos com o restante do grupo e pode aparecer novamente entre os relacionados. Já Carbonero volta à ativa após cumprir suspensão na última rodada por acúmulo de cartões amarelos.

Além das questões físicas, o clube gaúcho também aguarda as próximas convocações para a Copa do Mundo. Isso porque alguns atletas do elenco têm chances reais de defenderem suas seleções na América do Norte. Rochet pode defender o gol do Uruguai e Félix Torres surge como opção para o Equador.

Na tabela, o Internacional ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos somados. Depois do confronto contra o Bragantino, o elenco colorado entrará em período de férias por pouco mais de duas semanas antes da retomada da temporada, no dia 22 de julho, em casa, contra o Cruzeiro.

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