Grêmio x Torque: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio recebe o Montevideo City Torque nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo vale a liderança do Grupo F e, consequentemente, a vaga direta nas oitavas de final da competição. O Tricolor Gaúcho aparece na segunda colocação com 10 pontos, enquanto os uruguaios lideram com 12. Assim, apenas a vitória interessa ao time brasileiro para evitar os playoffs contra as equipes vindas da terceira colocação da Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Disney+ (streaming).

Como vem o Grêmio

O Grêmio chega para a decisão embalado pela vitória sofrida sobre o Santos, no último domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar dos três pontos conquistados, a combinação de resultados fez o Tricolor subir apenas uma posição na tabela, ocupando agora o 14º lugar, com 21 pontos. Mesmo número de Internacional e Atlético, embora inferior no saldo de gols. A atuação, contudo, serviu para aumentar a confiança da equipe antes da partida mais importante da temporada até aqui.

Na Sul-Americana, o cenário é simples para o time de Luís Castro: vencer ou disputar os playoffs. O treinador terá o retorno de Pedro Gabriel na lateral esquerda e deve promover uma novidade no meio-campo, com Leo Pérez formando dupla com Arthur pela primeira vez entre os titulares. No ataque, Braithwaite disputa posição com Gabriel Mec, enquanto Enamorado e Tetê brigam por uma vaga pelo lado direito.

Como vem o Torque

Por outro lado, o Montevideo City Torque chega a Porto Alegre vivendo bom momento na temporada. A equipe uruguaia venceu o Progreso na última rodada do Torneio Apertura e encerrou a primeira fase da Liga Uruguaia na sexta colocação, com 23 pontos conquistados. Fundado em 2007, o clube mais jovem da elite uruguaia tenta agora consolidar sua campanha continental com uma classificação direta histórica às oitavas da Sul-Americana.

O time comandado por Marcelo Mendez joga com a vantagem do empate para confirmar a liderança do grupo, cenário que promete transformar o confronto em uma partida de forte tensão na Arena. Além disso, o treinador não possui desfalques importantes e deve repetir a base titular que vem atuando nas últimas partidas da temporada.

GRÊMIO x TORQUE

Fase de Grupos – Sul-Americana 2026

Data e horário: 26/05/2026 (terça-feira), ás 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Weverton; Pavón, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez (Noriega), Arthur e Gabriel Mec (Braithwaite); Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

TORQUE: Torgnascioli; Aguero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Siles, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Mendez.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

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