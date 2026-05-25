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Bournemouth pode não mandar jogos em seu estádio na Liga Europa

Bournemouth pode não mandar jogos em seu estádio na Liga Europa
Bournemouth pode não mandar jogos em seu estádio na Liga Europa -

O Bournemouth vive um momento histórico após garantir, pela primeira vez, vaga em uma competição europeia. A classificação para a Liga Europa veio na rodada final da Premier League, depois do empate por 1 a 1 contra o Nottingham Forest, resultado que confirmou a equipe na sexta colocação do Campeonato Inglês.

Apesar da conquista inédita, o clube agora enfrenta um problema importante fora de campo. O Vitality Stadium, casa do Bournemouth, possui capacidade para apenas 11.379 torcedores e atualmente não atende às exigências mínimas da Uefa para receber partidas europeias. O estádio é o menor de toda a Premier League.

O dono do clube, o empresário americano Bill Foley, já havia deixado claro desde que assumiu o Bournemouth, em 2022, que o objetivo era colocar a equipe em competições continentais. O técnico Andoni Iraola revelou que, no início do trabalho, chegou a considerar essa meta praticamente impossível.

“Eu sinceramente achava muito difícil chegar à Europa. Mas desde o começo o proprietário dizia que queria isso. Primeiro permanecer na Premier League, depois alcançar competições europeias”, contou o treinador.

A situação do estádio se tornou ainda mais simbólica diante da trajetória recente do Bournemouth. Em 2008, o clube entrou em processo de insolvência, sofreu perda de pontos e caiu para a terceira divisão inglesa. Na temporada seguinte, começou o campeonato com 17 pontos negativos, mas conseguiu evitar um novo rebaixamento e iniciou uma recuperação impressionante.

Desde então, o Bournemouth subiu de divisão, chegou à Premier League em 2015, caiu novamente alguns anos depois e retornou à elite em 2022. Agora, além da vaga inédita na Liga Europa, o clube tenta resolver o desafio estrutural para conseguir acompanhar o crescimento esportivo.

A diretoria já trabalha em uma solução. O Bournemouth recomprou recentemente o estádio, que havia sido vendido em 2005, e possui planos aprovados para ampliar a capacidade para mais de 20 mil lugares. As obras devem começar ainda neste verão europeu e têm previsão de conclusão apenas em 2028.

Enquanto isso, a tendência é de que o clube siga utilizando o Vitality Stadium durante o processo de expansão. Porém, caso a Uefa não aprove o estádio para competições continentais, o Bournemouth poderá ser obrigado a mandar seus jogos europeus em outro local.

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