Bournemouth pode não mandar jogos em seu estádio na Liga Europa

O Bournemouth vive um momento histórico após garantir, pela primeira vez, vaga em uma competição europeia. A classificação para a Liga Europa veio na rodada final da Premier League, depois do empate por 1 a 1 contra o Nottingham Forest, resultado que confirmou a equipe na sexta colocação do Campeonato Inglês.

Apesar da conquista inédita, o clube agora enfrenta um problema importante fora de campo. O Vitality Stadium, casa do Bournemouth, possui capacidade para apenas 11.379 torcedores e atualmente não atende às exigências mínimas da Uefa para receber partidas europeias. O estádio é o menor de toda a Premier League.

O dono do clube, o empresário americano Bill Foley, já havia deixado claro desde que assumiu o Bournemouth, em 2022, que o objetivo era colocar a equipe em competições continentais. O técnico Andoni Iraola revelou que, no início do trabalho, chegou a considerar essa meta praticamente impossível.

“Eu sinceramente achava muito difícil chegar à Europa. Mas desde o começo o proprietário dizia que queria isso. Primeiro permanecer na Premier League, depois alcançar competições europeias”, contou o treinador.

A situação do estádio se tornou ainda mais simbólica diante da trajetória recente do Bournemouth. Em 2008, o clube entrou em processo de insolvência, sofreu perda de pontos e caiu para a terceira divisão inglesa. Na temporada seguinte, começou o campeonato com 17 pontos negativos, mas conseguiu evitar um novo rebaixamento e iniciou uma recuperação impressionante.

Desde então, o Bournemouth subiu de divisão, chegou à Premier League em 2015, caiu novamente alguns anos depois e retornou à elite em 2022. Agora, além da vaga inédita na Liga Europa, o clube tenta resolver o desafio estrutural para conseguir acompanhar o crescimento esportivo.

A diretoria já trabalha em uma solução. O Bournemouth recomprou recentemente o estádio, que havia sido vendido em 2005, e possui planos aprovados para ampliar a capacidade para mais de 20 mil lugares. As obras devem começar ainda neste verão europeu e têm previsão de conclusão apenas em 2028.

Enquanto isso, a tendência é de que o clube siga utilizando o Vitality Stadium durante o processo de expansão. Porém, caso a Uefa não aprove o estádio para competições continentais, o Bournemouth poderá ser obrigado a mandar seus jogos europeus em outro local.

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