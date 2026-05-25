Guimarães garante que estará 100% na apresentação da Seleção Brasileira

No grupo dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026, o volante Guimarães, do Newcastle, apresentou dores durante a derrota para o Fulham por 2 a 0, no último fim de semana, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Inglês. O jogador da Seleção Brasileira deixou o campo com 20 minutos de bola rolando.

Nesta segunda-feira (26), Guimarães, então, tranquilizou quem já estava pensando o pior e com elucubrações pessimistas. Ele explicou a saída e assegurou que estará 100%, na quarta-feira (27), durante a apresentação da Seleção Brasileira na Granja Comary.

“Tive febre por dois dias durante a semana e, durante a partida de hoje (domingo), senti câimbras nas duas panturrilhas! Nada com o que se preocupar. Agora é descansar e recuperar para estar 100% novamente”, escreveu, então, o volante nas redes sociais.

De 27 a 30 de maio, sob a supervisão de Carlo Ancelotti, o Brasil fará as suas primeiras atividades, visando o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo e enfrenta o Marrocos (13/6) em New Jersey, o Haiti (19/6) na Filadélfia, e a Escócia (24/6) em Miami. Antes, entretanto, a Seleção tem dois amistosos pela frente: contra o Panamá, dia 31/5, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6/6, em Cleveland. Em 27/5, o grupo começa a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.